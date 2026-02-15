美烏俄三方會談前夕 澤倫斯基公開抱怨：美國總是要烏讓步

烏克蘭總統澤倫斯基公開抱怨，美國總是要求烏克蘭讓步，而非俄羅斯，他盼美國能傾聽烏方的聲音。（美聯社）

美國、俄羅斯與烏克蘭預計於17日在瑞士日內瓦舉行三方會談，試圖為持續4年的俄烏戰爭尋求外交解決方案，不過在會談前夕，烏克蘭總統澤倫斯基公開抱怨，美國總是要求烏克蘭讓步，而非俄羅斯，他盼美國能傾聽烏方的聲音。

綜合外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基14日在慕尼黑安全會議上發表演講，對於幾天後的日內瓦三方會談，他表示：「我們真心希望三邊會談是嚴肅且實質性的，對我們所有人都有幫助。但說實話，我有時會感覺到，各方談論的似乎是完全不同的事情。」

澤倫斯基說：「美國人經常會回到讓步這個話題，而且這些讓步往往只在烏克蘭的背景下討論，而不是在俄羅斯的背景下討論。」

被問到是否有感受到來自美國總統川普的壓力，澤倫斯基坦言，確實「有點」，他也強調烏方已在許多方面作出讓步。

最後澤倫斯基重申：「烏克蘭將竭盡全力促成這些談判取得成功。我們為此投入了大量資源」，並與美國團隊保持著密切聯繫，「烏克蘭希望所有這些努力能夠帶來真正的安全，帶來真正的和平。」

