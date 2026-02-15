為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美烏俄三方會談前夕 澤倫斯基公開抱怨：美國總是要烏讓步

    2026/02/15 09:41 即時新聞／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基公開抱怨，美國總是要求烏克蘭讓步，而非俄羅斯，他盼美國能傾聽烏方的聲音。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基公開抱怨，美國總是要求烏克蘭讓步，而非俄羅斯，他盼美國能傾聽烏方的聲音。（美聯社）

    美國、俄羅斯與烏克蘭預計於17日在瑞士日內瓦舉行三方會談，試圖為持續4年的俄烏戰爭尋求外交解決方案，不過在會談前夕，烏克蘭總統澤倫斯基公開抱怨，美國總是要求烏克蘭讓步，而非俄羅斯，他盼美國能傾聽烏方的聲音。

    綜合外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基14日在慕尼黑安全會議上發表演講，對於幾天後的日內瓦三方會談，他表示：「我們真心希望三邊會談是嚴肅且實質性的，對我們所有人都有幫助。但說實話，我有時會感覺到，各方談論的似乎是完全不同的事情。」

    澤倫斯基說：「美國人經常會回到讓步這個話題，而且這些讓步往往只在烏克蘭的背景下討論，而不是在俄羅斯的背景下討論。」

    被問到是否有感受到來自美國總統川普的壓力，澤倫斯基坦言，確實「有點」，他也強調烏方已在許多方面作出讓步。

    最後澤倫斯基重申：「烏克蘭將竭盡全力促成這些談判取得成功。我們為此投入了大量資源」，並與美國團隊保持著密切聯繫，「烏克蘭希望所有這些努力能夠帶來真正的安全，帶來真正的和平。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播