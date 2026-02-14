為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    五角大廈突撤新版中國軍企名單 未說明原因

    2026/02/14 16:11 中央社
    五角大廈。（路透）

    五角大廈。（路透）

    美國五角大廈今天稍早更新一項被控協助解放軍的中國企業名單，新增阿里巴巴、百度及比亞迪等公司，約1小時後即撤下該名單。當局並未說明撤回原因。

    路透社報導，這份所謂的「1260H清單」增列上述企業，並移除中國主要記憶體製造商長鑫存儲和長江存儲。此舉引發華府對中鷹派強力抨擊，他們擔心這些企業日益精進的半導體製造技術可能壯大解放軍實力。

    美國戰爭部致聯邦公報（Federal Register）的一封信函表示，「我們希望將這則公告從公開檢閱中移除，並撤回在聯邦公報的刊登。」該部門並未說明撤回原因。這項名單還增列中國生技業者藥明康德和人工智慧（AI）機器人技術公司速騰聚創。

    五角大廈、白宮以及中國駐美大使館均暫未回應路透社置評請求。

    在美國前總統拜登任內擔任白宮國安會（NSC）官員的麥蓋爾（Chris McGuire）表示：「但願（五角大廈）撤回文件是因為移除長鑫存儲和長江存儲移除是一大錯誤。」

    「1260H清單」未正式對中企實施制裁，但根據一項新法律，該部門未來數年將禁止與名單上的公司簽訂合約及進行採購。

    路透社近日引述消息人士報導，美國總統川普政府在美中元首4月會晤前，已擱置多項針對北京的重要科技安全措施，包括禁止中國電信集團公司在美營運，以及限制中國設備賣給美國資料中心等。

    據報導，華府已暫緩實施包括禁止中國網通大廠TP-Link製造的路由器在美國國內銷售、限制中國聯通及中國移動在美國的網路業務，以及另一項禁止中國電動卡車和巴士在美國銷售的措施。

    儘管政府此舉很可能意在幫助化解川普代價高昂貿易戰造成的貿易緊張情勢，但有反對人士指出，在AI需求爆炸式成長而大量興建資料中心同時，這可能導致美國資料中心和其他技術暴露在中國威脅之下。

    華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）鑽研亞太防務及美中科技政策的特約研究員塞耶茲（Eric Sayers）指出：「看起來是部分企業從該名單移除時，涉及跨部門審批流程的問題。我認為新加入名單的企業不太可能變動，但少數移除項目仍在審查，可能留在更新後的名單內。」

