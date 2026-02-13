為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    難怪中國想統一！瑞典記者1圖曝台灣超強實力「不只台積電」

    2026/02/13 18:09 即時新聞／綜合報導
    台灣聚集了超多「世界級公司」。（法新社）

    台灣護國神山「台積電」聞名全世界。瑞典記者悠野（Jojje Olsson）近日發文指出，台灣這片小小土地上，除了台積電外還聚集了超多「世界級公司」，他在x上轉發相關圖片後，引發熱議，有網友直呼：「難怪中國這麼想要台灣！」

    悠野近日在x上分享一張「台灣企業地圖」，可見科技公司除了台積電外，還有聯電、聯發科、廣達、神達、鴻海、宏碁、技嘉、威剛等，顯示台灣科技業在全球相關產業中的重要地位。

    此外，地圖中還包含富邦、遠傳、長榮、聲寶、捷安特等知名各領域公司，甚至還有85°C、春水堂、50嵐等知名連鎖餐飲業，一共有64間企業。

    悠野也驚訝地說：「這座小島上竟然聚集了這麼多世界級的企業，很令人驚嘆。」他表示：「不只有領先全球的半導體和電子製造商，還有好幾家卓越的航空業者，當然還有那些頂尖的自行車工廠！」

    貼文下方，網友紛紛表示：「在人工智慧時代，台灣幾乎可以被視為世界中心」、「世界各國應團結起來保衛台灣」、「這與這裡的人民和文化有著很大的關係」、「台灣應該盡快擺脫中共暴徒的控制」、「這就是中國想要吞併台灣的原因之一」、「這就是為什麼中國不惜一切手段也要奪取台灣的原因」。

