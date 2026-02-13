立陶宛總統：代表處是否更名 由台灣決定

立陶宛總統瑙塞達說，駐立陶宛台灣代表處名稱更改的決定權主要在台灣，而非立陶宛。（法新社檔案照）

立陶宛總統瑙塞達指出，駐立陶宛台灣代表處名稱更改的決定權主要在台灣，而非立陶宛。台灣外交部已經表示，雙方政府沒有討論更改駐處名稱。

立陶宛國家廣播電視台（Lithuanian Radio and Television, LRT）報導，歐盟理事會（European Council）12日在比利時召開一項非正式會議，瑙塞達（Gitanas Nauseda）於會前接受LRT訪問時指出：「我們談的是台灣在立陶宛的代表處。那不是立陶宛的代表處，不是我們決定了名稱，現在可予以更改的代表處。那是台灣的代表處，它叫做什麼由台灣決定。」

他表示，立陶宛可以就此議題與台北討論，但也提醒，若提出更名要求，可能遭到拒絕。

瑙塞達說：「當然，我們可以和他們討論代表處可能更名的事，但在展開這樣的討論前，我們應該理解，對方的答案也可能是『不』，名稱可能維持不變。」

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）11日表示，她看不出有什麼理由駐立陶宛台灣代表處不能更名為「台北代表處」。瑙塞達這番表態對此作出回應。

由於外交代表機構和台灣代表處命名問題，維爾紐斯與北京關係緊張多年。自從去年5月中旬以來，立陶宛境內已無官方認證的中國外交官。台灣代表處成立後，雙邊貿易也大幅下滑。

台灣外交部12日表示，台灣與立陶宛是共享民主價值的夥伴，並且重申，駐立陶宛台灣代表處的名稱是台立雙方共識，雙方政府沒有討論更改駐處名稱。

外交部指出，將持續與立陶宛政府在雷射、半導體及金融等領域推動兩國互惠互利的共榮合作，期深化雙方經貿連結並強化兩國民主經濟韌性；雙方將持續就深化兩國實質合作關係密切協調溝通。

