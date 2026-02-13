揪李貞秀除籍證明2疑點 梁文傑：與其他中配不同「不予採信」

陸委會副主委梁文傑說，李貞秀的除證明書將註銷時間往前追溯了27年，與其他中配拿回的證書完全不同。（記者塗建榮攝）

民眾黨中配立委李貞秀的國籍、戶籍爭議延燒，她今天在陸委會前召開記者會說，她於1999年依法獲准在台灣定居、設立戶籍，同時註銷在大陸湖南的戶籍。對此，陸委會副主委梁文傑指出，1999年兩岸條例並無要求單一戶籍制度，且比對湖南省衡南縣的文件，李貞秀的證明書將註銷時間往前追溯了27年，這與其他中配拿回的證書完全不同，陸委會不予採信該時間點。

梁文傑說，李貞秀在1993年4月26號嫁來台灣，但她是在1999年才獲准在台定居。在1999年，事實上，兩岸條例並沒有要求單一戶籍制度；也就是說，當李貞秀從1993年到1999年取得定居這段時間，她都不可能去註銷對面的戶籍，因為我們這邊並沒有要求。

梁文傑指出，直到2004年兩岸條例增修要求單一戶籍制度，規定過去取得台灣身分的大陸人士，必須在6個月內回去拿註銷證明，單一戶籍制度才開始生效。因此，李貞秀在1999年取得台灣定居身分的時候，她並沒有註銷大陸的戶籍。

梁文傑說，李貞秀直到2025年3月才取回這張證明，但內容跟其他中配的證明寫法很不一樣。其他中配的證明會明確記載於西元某年某月某日註銷戶籍，李貞秀的證明書卻寫道，「茲有我轄區原居民李貞秀，於1993年4月26日嫁入台灣後，已將湖南省衡南縣戶籍註銷，特此證明」。

梁文傑說，在政府機關的資料中，李貞秀於2025年3月才取回這張證明並提交給移民署，因此，她的台灣身分手續是在2025年3月才算完成。李貞秀在2023年底被提名為民眾黨不分區立委時，確實同時擁有台灣與大陸居民身分，這不符合兩岸條例的參選資格規定。

媒體詢問，中國各省對於除籍證明的格式是否可能有所不同？梁文傑回應，為了辨別李的證明文書，陸委會調閱了同為湖南省衡南縣其他中配的註銷證明。其他的證明均明確標註：「某某某，其常住戶口於西元某年某月某日被註銷。」唯獨李貞秀的證明是往前追溯。她在2025年申請時，衡南縣公安局雲集派出所並未寫下具體的註銷日期，而是往前追溯了27年。

梁文傑說，「這顯得有些怪異」，對陸委會而言，既然李貞秀是在2025年3月提交註銷證書，陸委會便從該時間點起算。至於李貞秀自稱從1993年就被註銷，因其證書寫法與其他中配完全不同，陸委會不予採信該時間點，認定的時間點即為2025年3月。

其他中配的證明會明確記載於西元某年某月某日註銷戶籍，李貞秀的證明書卻是「茲有我轄區原居民李貞秀，於1993年4月26日嫁入台灣後，已將湖南省衡南縣戶籍註銷，特此證明」，往前追溯了27年。（記者塗建榮攝）

