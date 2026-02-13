CIA策反共軍影片太毒！北京氣炸：採取必要措施反擊

CIA發布中文影片招募解放軍線人，內容極具煽動性，引發北京強烈反彈。（截圖自CIA YouTube）

美國中央情報局（CIA）近日發布全中文影片，公然招募中共解放軍軍官當美方線人，內容直指「習近平清洗軍隊」的痛點；此舉徹底激怒北京。中國外交部發言人林劍週五（13日）強硬回擊，痛批這是「境外反華勢力」的滲透破壞，並誓言中方將採取「一切必要措施」進行堅決反制。

《法新社》報導，針對CIA在YouTube與X平台發布的招募影片，中國外交部發言人林劍在例行記者會上被問及此事時，臉色凝重地表示，中方將採取「一切必要措施」，堅決打擊境外反華勢力的滲透與破壞活動，以維護國家主權、安全與發展利益。

請繼續往下閱讀...

報導指出，儘管林劍未具體說明「反制措施」的細節，但北京大動作回應CIA的網路宣傳戰，顯示該影片已觸動中共當局的敏感神經。

CIA影片直攻心防：領導們權力建立在謊言上

讓北京如此跳腳的原因，在於這支長約1分34秒的影片內容極具煽動性。影片以一名虛構的中共軍官為主角，透過內心獨白描述他在體制內的掙扎與覺醒。

影片中，這名軍官看著女兒的照片，內心說道：「這是我熟悉的世界…然而日復一日，真相愈發顯而易見：領導們真正保護的只有他們自己的私利，他們的權力建立在無數的謊言上。」

畫面顯示這名軍官在雨中駕車通過檢查哨後，拿出筆記型電腦傳送情報，並說：「選擇這條道路，就是我為家為國的戰鬥方式。」CIA更在影片說明欄中直接用中文喊話：「您是否有關於中共高層領導人或軍隊的資訊？請聯繫我們。」並附上透過暗網（Tor）的安全聯繫方式。

習近平清洗軍隊成破口 CIA乘虛而入

這波情報戰的時機點，正值中共軍隊內部劇烈動盪之際。今年1月，中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立才剛遭中共總書記習近平以「嚴重違紀違法」為由清洗下台，這是數十年來共軍最高層級的整肅行動。

CIA選在此時發布針對軍職人員的招募影片，意圖相當明顯。路透分析，美方正試圖利用中共軍中反腐行動所引發的恐慌與不滿，吸收那些擔心被整肅或對體制失望的軍官。

在川普總統第二任期下，CIA對中國的情報攻勢轉趨高調。局長雷克里夫（John Ratcliffe）證實，這些影片只是CIA調整諜報手段的一部分，目的是突破中國的資訊封鎖。儘管北京設有嚴格的網路審查，但美方官員透露，這類影片已在中國境內透過VPN流傳，並成功啟發了潛在的情報來源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法