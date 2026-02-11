挪威國防軍司令：俄羅斯恐為保護核武資產而入侵

挪威國防軍司令克里斯多福森警告，俄羅斯可能會為了保護其部署在極北地區的戰略核武資產，而對挪威發動攻擊。（彭博檔案照）

挪威國防軍司令克里斯多福森（Eirik Kristoffersen）上將警告，挪威無法排除俄羅斯未來入侵的可能性，莫斯科可能會為了保護其部署在極北地區（High North）的戰略核武資產，而對挪威發動攻擊。

克里斯多福森在接受英國「衛報」專訪時表示：「我們不排除俄羅斯會為了保護自身的核能力而奪取土地（land grab），因為這是他們僅存能真正威脅美國的籌碼。」

請繼續往下閱讀...

他坦言，俄國對挪威的意圖，並不像對烏克蘭或其他前蘇聯領土那樣具有征服野心，但問題在於俄國絕大部分的核武庫，都位於鄰近挪威邊境的柯拉半島（Kola Peninsula）。

這些資產包括核潛艦、陸基飛彈，以及具備核打擊能力的飛機。若俄國在其他地區與北大西洋公約組織（NATO）爆發衝突，這些武力將至關重要。

克里斯多福森表示，「我們不會將此可能性排除，因為這仍是俄羅斯確保其核能力、即『第二擊能力』（second strike capabilities）受到保護的選項之一。這就是我們在極北地區所規劃應對的劇本。」

除了分析俄國威脅，克里斯多福森也對美國總統川普近期的言論表達強烈不滿。川普聲稱盟國軍隊在阿富汗未曾於前線作戰，並指大部分戰鬥由美軍承擔。克里斯多福森痛批此說法「無法接受」。

曾多次派駐阿富汗的克里斯多福森強調，川普說的話毫無道理，「我在阿富汗所有的美國朋友都知道這一點」，「我們絕對是在前線。我們執行全方位的任務，從逮捕神學士領袖、訓練阿富汗人到執行監視任務。我們失去10名挪威同袍，我也失去了朋友。」

至於川普聲稱中國和俄羅斯對格陵蘭有軍事意圖，克里斯多福森也認為，這種說法「非常奇怪」。情報顯示，並無跡象支持川普的論點，俄軍在北極的活動主要是為了進入大西洋，而非針對格陵蘭。

克里斯多福森自2020年起擔任挪威國防軍司令，負責武裝部隊與情報機構。隨著瑞典與芬蘭加入北約，歐洲安全架構發生巨變，挪威也加強北部邊境的防禦。他指出，除了傳統入侵威脅，目前俄羅斯的戰術更為分散，包括破壞與混合戰威脅。

針對依據1920年條約規定不得軍事化的北極戰略要地斯瓦巴群島（Svalbard），克里斯多福森表示，俄羅斯目前「遵守條約」，挪威也無軍事化計畫，莫斯科聲稱奧斯陸進行隱形軍事化的宣傳，並非事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法