高金素梅複訊身體不適！先請回限制出境出海 癱挽法警手臂離去

高金素梅身體不適請回，挽著法警的手離開北檢。（記者羅沛德攝）

無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領補助款，另涉利用人頭輸入中國製快篩及以原住民多族群文化交流協會詐領補助，分涉貪污、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌而被搜索及約談；調查局國安站調查官今凌晨0時55分，將高金移送北檢複訊，但凌晨1時30分即因身體不適，檢方因此諭知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。

對此，北檢說明，高金抵達北檢後，檢察官開始訊問時先確認其身體狀況，因高金表示身體不適，檢察官認為她目前的身體狀況不適合繼續訊問，故諭知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。

據了解，檢調起初是以國安法立案調查，進而追出高金涉貪等情事；高金所涉三大犯罪行為，第一是涉利用人頭充當助理向立院詐領補助款，金額仍待釐清，二是利用人頭違法輸入中國製快篩且非供己用，三為其所成立的原住民多族群文化交流協會，與廠商合作向原民會、台電、中油申請補助款辦活動時，疑有浮報費用情形。

主任檢察官曾揚嶺、檢察官黃冠中昨指揮調查官兵分30路搜索高金的住所、國會辦公室等處，全案朝貪污治罪條例利用職務機會詐取財務、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌偵辦。

