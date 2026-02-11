高金素梅3大案涉貪 凌晨抵北檢不發一語

高金素梅（右2）深夜抵達北檢複訊。（記者羅沛德攝）

無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領補助款，另涉利用人頭輸入中國製快篩及以原住民多族群文化交流協會詐領補助，分涉貪污、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌而被搜索及約談；調查局國安站調查官今凌晨0時20分，將高金素梅移送北檢複訊，有支持者高呼：「委員加油」，但她全程不發一語。

據了解，檢調這次共約談17名被告，包含高金在內已有5名被告已送北檢複訊；其中，涉及快篩的無黨籍屏東縣議員越秋女，在屏東縣調站接受檢察官訊問後已請回；無黨籍台東縣議員陳政宗及無黨籍花蓮縣議員簡智隆，分別在台東及花蓮接受檢察官視訊偵訊，不會送北檢複訊。

目前仍有8名被告在國安站接受調詢，包含高金的現任辦公室主任利春仁、前辦公室主任張俊傑及原住民多族群文化交流協會執行長周陳文彬、屏東服務處主任麥玲鳳等人，都將移北檢複訊。

據了解，檢調起初是以國安法立案調查，進而追出高金涉貪等情事；高金所涉三大犯罪行為，第一是涉利用人頭充當助理向立院詐領補助款，金額仍待釐清，二是利用人頭違法輸入中國製快篩且非供己用，三為其所成立的原住民多族群文化交流協會，與廠商合作向原民會、台電、中油申請補助款辦活動時，疑有浮報費用情形。

主任檢察官曾揚嶺、檢察官黃冠中昨指揮調查官兵分30路搜索高金的住所、國會辦公室等處，全案朝貪污治罪條例利用職務機會詐取財務、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌偵辦。

