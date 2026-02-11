小笠原欣幸：日本眾院大選1數據看出台灣人比較瘋政治！

日本知名政治學者小笠原欣幸。（資料照）

日本首相高市早苗領導的自民黨，8日在眾議院改選獲得壓倒性勝利，引發外界討論。日本知名政治學者小笠原欣幸10日特別拿日本這次大選與台灣的總統大選相比，直言光是「投票率」這個數據，就能看出台灣人比較熱衷於政治。

小笠原欣幸10日在臉書發文，「日本總務省公布，本次眾議院選舉的投票率為56.3%。雖然高於上次選舉（2024年選舉的投票率為戰後第三低），但僅增加2.4個百分點。投票日當天全國多地降雪，影響了當天的投票意願。不過，提前投票人數達到2701萬人，比上次選舉增加約30%，使許多選民得以避免天氣影響。提前投票的選民佔總選民人數的26.1%。其中，預料因天氣不佳而選擇提前投票的選民應該不少。」

他接著說：「日本和台灣最重要的選舉分別是眾議院選舉和總統選舉。我們比較了自1996年台灣開始實施總統直選以來，這兩項選舉的投票率。台灣最近一次2024年總統大選的投票率為71.9%，比本次日本眾議院選舉的56.3%高出15.6個百分點。台灣沒有提前投票或不在籍投票制度，投票時間為上午8點至下午4點，投票條件比日本更為嚴格。儘管如此，台灣的投票率仍高於日本，反映出台灣選民對政治的關注度相對較高。」

