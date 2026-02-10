高金案立院保護傘開不開？ 法界：公道伯尊重司法 靜看韓院長決定

立法院長韓國瑜出席立院記者餐會，並就高金委員被搜索議題接受媒體聯訪（記者田裕華攝）

無黨籍立委高金素梅因涉嫌詐領補助款被檢調搜索，且「可能」涉及國安案件，引發各界熱議，尤其是立法院長韓國瑜更直言高金素梅經得起考驗。但此事驚動調查局專辦國安案件的國安站，更由處理重大案件的台北地檢署曾揚嶺主任偵辦，法界人士拿出多年前的SOGO案做比較，當年立法院長王金平讓檢調處理委員，現在得看韓院長決定！

法界人士指出，司法機關要偵辦國家立委，等同動搖國本，若沒有把握，絕對不敢冒犯立委，當年的SOGO弊案就有多名立委涉入其中，但當年的立院公道伯院長王金平，收起立院保護傘讓檢調順利偵辦，讓多名立委伏法，而現任院長韓國瑜是否也會公正處理高委員涉嫌詐領補助款案件，也讓大眾引頸期盼。

知情人士表示，高委員的案件目前仍待檢察官偵訊，倘若最終需要聲押，必須由台北地方法院召開聲押庭決定；但就算最終認為涉案情節重大，需要聲押，但在立院的保護傘下，最終仍待立院院長韓國瑜同意，方能執行。

據悉，調查局國安站是國內最神秘的單位，除必須曝光的主管外，其餘辦案人員，平常打扮與常人無異，但其偵辦案件之精確，非一般案件可比擬；除非是站內人員在調入單位之前所發展的案件，為了尊重發起人，才會由後任職單位發文偵辦。

無黨籍立委高金素梅。（資料照）

