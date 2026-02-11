收受中國賄賂與挪用美國資金 美制裁帛琉參議長及馬紹爾前市長

美國國務院宣布，帛琉參議長包和康收受來自中國政府、企業及犯罪集團的賄賂，利用職權在帛琉內部為這些中國利益團體提供倡議與支持，將對他實施制裁。（取自日本駐帛琉大使館官網）

美國國務院10日宣布，對帛琉參議長包和康（Hokkons Baules）及馬紹爾群島前比基尼環礁市長吉巴斯（Anderson Jibas）實施制裁。美方指控2人分別涉及收受中國利益及挪用美國援助資金，嚴重損害美國在太平洋地區的利益。

根據制裁內容，這兩人及其直系親屬將被禁止入境美國。

帛琉是台灣在太平洋的重要邦交國之一，也是美國在「第二島鏈」防禦戰略中的關鍵盟友，此舉顯示華府正加強打擊中國在該區域的滲透活動。

國務院在聲明中指出，包和康利用其公職身分，收受來自中國政府、企業及犯罪集團的賄賂。做為回報，他利用職權在帛琉內部為這些中國利益團體提供倡議與支持。

美方強調，包和康的行為構成重大腐敗，並對美國在帛琉的戰略利益造成負面影響。

另一名遭到制裁的是馬紹爾群島奇利／比基尼／艾吉特（Kili/Bikini/Ejit）社區的前市長吉巴斯。國務院指控他在任內策劃並透過多項挪用計畫，竊取及濫用美國提供的「比基尼重新安置信託基金」（Bikini Resettlement Trust）。

該基金旨在援助1940至1950年代美國核試爆的倖存者及其後代。吉巴斯的貪腐行為導致基金大部分資金遭竊，直接造成當地居民面臨失業、糧食短缺，以及電力供應不穩等困境，迫使許多人不得不移民美國。

聲明嚴厲批評，吉巴斯的行為不僅浪費美國納稅人的金錢，其不受懲罰的貪腐行徑更侵蝕馬紹爾群島民眾對政府的信任，從而為中國及其他惡意勢力創造發揮影響力的機會。

國務院表示，這項制裁是依據「2024年國務院、對外行動及相關計畫撥款法案」，及其後續延續法案中的第7031（c）條款執行。該條款規定，一旦國務卿掌握可信資訊，證明外國官員涉及重大貪腐或嚴重侵犯人權，必須公開或私下將其列入制裁名單，禁止其本人及直系親屬入境。

美方重申，將繼續追究那些濫用公權力謀取私利、並竊取公民財富者的責任，展現美國打擊影響其國家利益的全球腐敗行為的決心。

