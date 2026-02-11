慕尼黑安全報告：中國威脅升高、美國政策搖擺 引發印太安全疑慮

2026年慕尼黑安全報告指出，過去1年來，中國日益威脅印太區域穩定，而美國總統川普搖擺不定的對中政策，正引發盟友的「信心危機」。（美聯社檔案照）

9日發布的「2026年慕尼黑安全報告」（Munich Security Report 2026）指出，過去1年來，中國日益威脅印太區域穩定，而美國總統川普搖擺不定的對中政策，正引發盟友的「信心危機」。

香港「南華早報」10日報導，即將於13日登場的慕尼黑安全會議（MSC）前夕，主辦單位發布這份備受關注的年度報告。報告收錄的「慕尼黑安全指數」（Munich Security Index），針對7大工業國集團（G7）成員國，以及俄羅斯以外的金磚國家（BRICS）成員國（巴西、印度、中國、南非），共11國超過1.1萬名受訪者進行調查。

調查結果顯示，雖然金磚國家夥伴對中國的觀點較為正面，但在G7國家中，中國的形象總體而言仍以負面為主。

針對印太局勢，報告對中國的行為提出嚴厲批評。MSC資深政策顧問卡爾（Randolf Carr）在報告中指出：「北京的挑釁與脅迫正日益威脅區域穩定。」

值得注意的是，日本受訪者將中國列為第二大擔憂來源。這項調查進行時，正值日本首相高市早苗去年11月初針對「台灣有事」可能採取軍事回應發表談話，導致日中關係急遽惡化之際。

報告也對美國的印太策略提出質疑。雖然華府聲稱要反制中國的主導地位，但區域參與者認為，美方近期的行動並不恰當，甚至與目標背道而馳。

報告指出，美國一方面高唱對抗中國並支持區域盟友，另一方面卻在對中政策上搖擺不定（vacillating），並在國防支出與貿易問題上嚴厲對待盟友，兩者形成強烈對比。

調查結果顯示，世界已進入「破壞球政治」（wrecking-ball politics）時期。報告形容川普第二次總統任期的特徵，是大規模的破壞，而非謹慎的改革。隨著近期美軍在委內瑞拉的軍事行動，以及川普堅持取得丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）等事件，全球對國際秩序走向的擔憂進一步加深。

MSC主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）形容，美國外交政策的重新校準，已成為「房間裡的大象」（the elephant in the room），即心知肚明卻避而不談的問題。

