面臨下台呼聲　美商務部長稱與艾普斯坦無瓜葛

美國商務部長盧特尼克今天試圖與已故性犯罪者艾普斯坦撇清關係，在因兩人關係的新事證曝光而面臨下台的呼聲下，盧特尼克聲稱他與艾普斯坦「幾乎沒有任何瓜葛」。

綜合路透社與法新社報導，美國司法部1月公布數以百萬計與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的新檔案，其中有電子郵件顯示，盧特尼克（Howard Lutnick）在聲稱與艾普斯坦斷絕關係多年後，似乎仍曾造訪艾普斯坦的私人島嶼共進午餐。如今，盧特尼克面臨民主、共和兩黨要求他辭職的呼聲。

請繼續往下閱讀...

美國民主黨籍聯邦參議員希夫（Adam Schiff）昨天說：「盧特尼克根本無權當我們的商務部長，他應該立即辭職。」前一天，共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）告訴美國有線電視新聞網（CNN），商務部長「應該直接辭職」。

盧特尼克今天在聯邦參議院聽證會上反駁，表示他們14年來只交換過10封電子郵件、見3次面，而他會與艾普斯坦共進午餐，只是因為他搭船行經對方島嶼附近，並補充說當時他的家人也在場。

盧特尼克在接受民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）質詢時向參議院委員會表示：「我與他沒有任何關係。我跟那個人幾乎有沒有任何瓜葛。」

盧特尼克只是遭到輿論撻伐的眾多重量級人物之一，從政壇、商界到娛樂圈，包括美國總統川普本人在內，許多權貴都因與艾普斯坦有關聯而備受批評，這也反映出艾普斯坦所處的精英社交圈有多廣闊。

由於相關文件與盧特尼克先前關於艾普斯坦的言論明顯不符，也讓盧特尼克陷入尷尬處境。當時，艾普斯坦與曾任金融服務公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）執行長的盧特尼克都住在紐約，兩人是鄰居。

盧特尼克之前聲稱，在2005年發生一件事件後，他就發誓絕不再與艾普斯坦「同處一室」。當時，艾普斯坦在他的連棟房屋裡向盧特尼克展示了一張按摩床，並說了帶有性暗示的話。

但這些電郵顯示，除了2012年那頓午餐外，2015年11月，艾普斯坦的助理曾轉寄盧特尼克的邀請函給他，請他參加他金融公司為民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）舉辦的募款活動。

盧特尼克在聽證會上說：「我知道，我太太也知道，我完全沒有做錯任何事，任何方面都一樣。」（編譯：張曉雯）1150211

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法