    首頁 > 國際

    孟加拉開放市場提供優惠　換取美國關稅降至19%

    2026/02/10 04:54 中央社

    以成衣出口為經濟支柱的孟加拉，歷經9個月談判，今天與美國簽署貿易協議，成功將關稅降至19%，並為部分使用美國原料所生產的紡織品與成衣，爭取到對等免稅的待遇。

    路透社報導，孟加拉臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）表示，美國承諾建立機制，讓使用由美國生產棉花與人造纖維製成的特定紡織品與成衣，在美國市場享有零對等關稅。

    白宮方面則指出，孟加拉同意給予美國工業與農產品 明顯的市場優惠待遇，包括化學品、醫療器材、機械設備、汽車及其零組件、以及大豆製品與乳製品、牛肉、家禽、堅果與水果等。

    白宮補充，孟加拉亦將放寬非關稅貿易障礙，包括接受美國車輛安全與排放標準、承認美國食品藥物管理局（FDA）認證，以及取消對再製商品的進口限制。

    雙方同時提及近期與即將進行的多項商業交易，包括飛機採購、約35億美元的美國農產品採購，以及未來15年內估計達150億美元的美國能源產品採購。

    尤努斯表示，這項協議是在去年4月展開、歷時9個月談判後達成。

    孟加拉同時承諾，將遵守國際公認的勞工權利標準，並加強環境保護措施。

    孟加拉去年8月已成功將美國關稅由華府提議的37%，協商降至20%，減輕成衣業面臨的出口壓力。

    成衣業是孟加拉經濟支柱，占出口總額逾80%，雇用約400萬名勞工，對國內生產毛額（GDP）貢獻約10%。（編譯：屈享平）1150210

