國王很怒！安德魯涉洩密給艾普斯坦 白金漢宮罕見聲明：支持警方調查

白金漢宮發表聲明表示，英國國王查爾斯三世（右）將全力支持警方，評估有關其弟、前安德魯王子（左）涉嫌向已故性犯罪富豪艾普斯坦洩漏機密資訊的指控。（法新社檔案照）

白金漢宮9日發表聲明表示，英國國王查爾斯三世（King Charles III）將全力支持警方，評估有關其弟、前安德魯王子（Prince Andrew）涉嫌向已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）洩漏機密資訊的指控。

泰晤士河谷警察局（Thames Valley Police）證實，正在檢視有關安德魯在2010年擔任英國國際貿易特使期間，涉嫌將東南亞訪問行程的機密貿易報告，發送給艾普斯坦的相關報導。

請繼續往下閱讀...

這項行動是在新聞媒體踢爆相關電子郵件後展開的。這些郵件暗示，當時仍擁有王室頭銜的安德魯，在結束對河內、胡志明市、新加坡、吉隆坡及香港的2週訪問行程後，隨即將相關報告轉寄給艾普斯坦。

反君主制組織「共和國」（Republic）執行長史密斯（Graham Smith）據此向警方報案，指控安德魯涉嫌「公職人員行為失當」，以及違反英國「官方機密法」（Official Secrets Act）。這些郵件是美國司法部上個月解密公開的逾300萬頁艾普斯坦案文件的一部分。

針對這些指控，白金漢宮罕見發表強硬聲明指出：「國王已透過言語及前所未有的行動，明確表達他對蒙巴頓—溫莎先生（Mr. Mountbatten-Windsor，即安德魯）行為相關指控的深切關注。」

聲明強調：「雖然具體的指控需由蒙巴頓—溫莎先生自行回應，但若泰晤士河谷警方與我們聯繫，我們隨時準備提供支持，正如外界所預期的那樣。」

值得注意的是，現年65歲的安德魯在去年因與艾普斯坦的醜聞持續發酵，已遭查爾斯剝奪王室頭銜，目前僅保留家族姓氏「蒙巴頓—溫莎」。

英國王室9日持續採取行動，試圖與這場醜聞劃清界線。正在沙烏地阿拉伯進行正式訪問的威廉王子（Prince William），透過發言人首次對美國解密文件發表看法。

發言人表示：「我可以確認，威爾斯親王與王妃對持續曝光的揭露深感憂慮（deeply concerned）。他們的思緒仍聚焦於受害者身上。」

隨著民眾對於安德魯不再履行王室職責，卻仍享特權的憤怒日益高漲，查爾斯上週已強制安德魯搬離其居住多年的「皇家莊園」（Royal Lodge）。這項原訂今年稍晚完成的搬遷計畫被提前執行。

目前安德魯已搬至英格蘭東部、國王私有的山均漢姆堡（Sandringham estate）。他將暫居於伍德農場小屋（Wood Farm Cottage），等待莊園內原本分配給他的永久住所修繕完成。

這起醜聞對王室的衝擊，在查爾斯9日訪問英格蘭西北部蘭開夏郡（Lancashire）時顯露無遺。儘管大多數民眾揮舞國旗熱烈歡迎，但仍有人在人群中高喊：「你知道安德魯的事多久了？」

泰晤士河谷警方表示，已確認收到相關報案，正依循既定程序評估資訊。報案人史密斯將安德魯的行為，與前英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson）相提並論，後者也因涉嫌與艾普斯坦分享敏感資訊，正接受警方調查。史密斯在社群媒體上直言：「我看不出這些指控與針對曼德森的指控有任何顯著差異。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法