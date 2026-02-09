主張泰柬邊境建圍牆 泰總理阿努廷要組強力聯合政府

泰國執政黨「泰自豪黨」8日選舉大勝，總理阿努廷將籌組聯合政府。（歐新社）

由泰國現任總理阿努廷領導的「泰自豪黨」，在8日國會大選贏得193席第一大黨地位。阿努廷表示，泰國需要一個強而有力的政府，因此將迅速展開協商籌組聯合政府。但第二大黨「人民黨」表態拒絕參與。

依照95％計票結果顯示，泰國500席眾議院席次中，中間偏左的人民黨取得118席、中間偏右「為泰黨」74席。

泰國與柬埔寨去年兩度爆發邊境軍事衝突，激起泰國民眾愛國情操。同年9月，阿努廷接任因不當處理泰柬邊境爭議而遭憲法法庭解職的前總理貝東塔，接著在十二月獲泰王瓦吉拉隆功批准解散眾院。乘著民族主義高漲的浪潮，泰自豪黨囊括約3成普選票，從原先的國會第三勢力一躍登上最大黨。

刺激經濟 力拚成長率3％

針對棘手的國境問題，阿努廷主張持續關閉邊境沿線檢查站點，誓言建設邊境圍牆並強化軍事力量。

經濟方面，新政府預期會持續推進現行的刺激經濟計劃，包括削減生活成本的第二階段補貼措施。泰自豪黨在競選期間提出「10-Plus」計畫，包括支持小型企業發展和低收入族群，誓言要使經濟成長率達到3％以上。

