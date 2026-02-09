美財長祝賀高市早苗勝選 美日同盟更趨緊密

美國財政部長貝森特對日本首相高市早苗領導的執政聯盟，在眾議院大選中取得絕對多數席次，在第一時間表達祝賀。（路透檔案照）

針對日本首相高市早苗領導的執政聯盟，在8日的眾議院大選中取得絕對多數席次，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在第一時間表達祝賀，盛讚這是一場「巨大的勝利」，並強調高市與美國總統川普關係良好，日本的強大將有助於美國在亞洲的地位。

法新社報導，貝森特在接受福斯新聞頻道（Fox News）節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）訪問時表示：「高市首相發動提前改選……天啊，她今天真的贏得非常漂亮（boy, has she had a big victory today）。」

請繼續往下閱讀...

根據最新開票數據，高市領導的執政聯盟可望在國會取得「絕對多數」（super majority，通常指3分之2席次），這將賦予她極大的立法主導權。

貝森特在訪問中特別提到，高市與美國總統川普擁有「極佳的關係」。他強調這場選舉結果對美日同盟的重要性：「當日本強大時，美國在亞洲也就跟著強大。」

報導指出，此番言論反映了華府對高市政府的高度支持，也顯示在川普政府的印太戰略中，一個政治基礎穩固的日本，被視為不可或缺的關鍵盟友。

高市早苗於去年10月成為日本5年來的第5位首相，並透過此次提前改選，成功重振了自民黨原本低迷的選情。

值得注意的是，川普在選前公開表態，力挺高市。他在5日透過社群平台發文，給予高市「完全且徹底的背書」（Complete and Total Endorsement）。川普甚至在選舉結果尚未揭曉前，就採取罕見的外交舉措，直接宣布高市將於3月19日訪問白宮。

川普在貼文中表示，美日兩國正致力於達成一項「非常實質性」的貿易協定，並在國家安全領域緊密合作。

對於川普的力挺，高市早苗8日也在社群平台X發文致謝，感謝川普的「溫暖話語」，並強調：「我們同盟的潛力是無限的（LIMITLESS）。」

美日關係在經貿與安全上皆緊密相連。2024年兩國貿易額達3170億美元；在安全方面，約有5萬名美軍駐紮日本，是美軍在亞太地區維持軍事存在的關鍵樞紐。

高市被視為對中強硬派，將北京視為美國的主要戰略競爭對手。她過去曾暗示，若北京試圖以武力奪取台灣，日本可能會進行軍事干預。隨著高市在國內政權基礎更加穩固，預料美日將在印太戰略上採取更一致且強硬的步伐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法