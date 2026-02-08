執政聯盟已過半！開票未結束 高市早苗先致電祝賀冬奧金牌得主

日本眾議院投票結果出爐前，首相高市早苗先致電恭賀首位在本屆冬奧拿下金牌的日本隊選手，畫面引發熱烈討論。（圖擷取自@yoshu17939294 社群平台「X」）

日本眾議院第51屆選舉在今晚7點（台灣時間）正式開票，最新開票結果顯示，由首相高市早苗領軍的自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，已確定拿下至少273席，跨越過半門檻233席，有望朝3分之2（310席）席次邁進。不過在投票結果出爐前，高市早苗先致電恭賀首位在本屆冬奧拿下金牌的日本隊選手，畫面引發熱烈討論。

綜合日媒報導，2026義大利米蘭科爾蒂納冬季奧運於6日開幕，出身日本岡山市、現年21歲的單板滑雪好手木村葵來，在今日男子大跳台項目中勇奪金牌，同時成為日本代表隊在本屆冬奧獲得首面金牌的紀錄；此外，同為日本代表隊的木俁椋真選手，也在同項目拿下銀牌、丸山希選手則在跳台滑雪女子個人普通跳台，摘下銅牌。

原本正在首相官邸關注眾議院開票過程的高市早苗，得知日本選手們的出色表現，第一時間透過首相官邸電話打給木村葵來祝賀，笑著祝賀他榮獲冬奧金牌，還讚賞他的精彩表現「帶給日本國民巨大的鼓舞和勇氣」，木村葵來則對此又驚又喜。另外，高市早苗辦公室畫面被同步直播給多家政在開票的日本媒體，因此2人對話也被即時公開。

不僅如此，高市早苗事後還在個人X（原推特）發文描述木村葵來的個人經歷與比賽表現，包含他即使過去曾因運動時受傷，仍一路堅持訓練，讓他得以累積能在重大舞台發光發熱的實力；在本次比賽中，以精彩的5圈半空中翻轉動作與穩定且優美的落地表現，在最後關頭成功逆轉奪勝。其付出的種種努力，讓高市早苗由衷感到敬佩。

同時，高市早苗還讚美同樣拿下冬奧獎牌的木俁椋真、丸山希，並提到這2名選手與木村葵來一樣，都是克服高難度挑戰與自身傷勢的運動好手，認為3人的表現必會為其他日本隊選手帶來強而有力的助力。高市早苗表呼籲日本國民，繼續為「TEAM JAPAN」加油，期待日本選手能在國際舞台上，向世界傳遞感動與希望。

