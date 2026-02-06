為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    黎智英等9人國安案 法院將於9日判刑

    2026/02/06 12:21 中央社
    香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報等3家公司違反國安法一案，法官將於9日判刑。（中央社）

    香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報等3家公司違反國安法一案，法官將於9日判刑。（中央社）

    香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報等3家公司違反國安法一案，法官將於9日判刑。

    根據香港司法機構今天公開的訊息，這起案件將於9日上午10時判刑，估計需時60分鐘，由國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰主理；這起案件從審訊到求情，一直由高院借用西九龍裁判法院審訊。

    黎智英及蘋果日報3家公司各被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪，前者屬於港區國安法罪行，後者是一般刑事罪行。

    被控的公司為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司。

    黎智英又因為捲入「重光團隊」和「香港故事」成員李宇軒的案件，被加控一項串謀勾結外國勢力罪。

    去年12月15日，法官判定黎智英及3家公司的罪名成立。

    連同黎智英，這起國安案件共有9名被告，以及蘋果日報3家公司，其他8名被告為「重光團隊」的李宇軒和陳梓華，以及6名前蘋果日報高層，即張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光及楊清奇，同被控勾結外國勢力罪。

    上述8人先後於2021年和2022年認罪，當時法官裁定，待黎智英的審訊結束後一併判刑。

    根據國安法，觸犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的，處以3年以上、10年以下有期徒刑；罪行重大者，處以無期徒刑或者10年以上有期徒刑。

    據報導，黎智英的代表大律師早前在庭上求情時，指他年老多病，有高血壓、糖尿病、下肢肌肉發炎和視網膜靜脈阻塞，還押期間，體重也下降，希望法庭考慮到黎智英已年屆78歲，囚禁的每一天，令他更走近生命盡頭。

