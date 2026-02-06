為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美再襲涉嫌運毒船隻致2死 打擊毒品行動已致128亡

    2026/02/06 12:28 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國軍方5日稱，在東太平洋上針對運毒船隻發動襲擊，擊斃2名販毒人員。（擷自X@Southcom）

    美國軍方5日稱，在東太平洋上針對運毒船隻發動襲擊，擊斃2名販毒人員。（擷自X@Southcom）

    美國軍方5日稱，在東太平洋上針對運毒船隻發動襲擊，擊斃2名販毒人員，使美國打擊毒品走私行動造成的死亡人數達到至少128人。

    根據《法新社》報導，美國南方司令部在X上表示「情報證實，該船隻正沿著東太平洋已知的販毒路線航行，並參與販毒活動。」

    美國南方司令部補充，此行動中沒有美軍人員傷亡。

    美國自去年9月開始打擊涉嫌運毒船隻，並堅稱實際上正與在委內瑞拉活動的「毒品恐怖分子」作戰。

    但川普政府並未提供任何確鑿證據，證明這些船隻參與毒品走私，這引發了關於這些行動是否合法的激烈辯論。

    另外美國已因打擊涉嫌運毒船隻而遭到訴訟。2名加勒比海島國千里達及托巴哥（Trinidad and Tobago）男子在去年1次襲擊中喪生，美軍稱他們搭乘的船載有毒品，對此其親屬上週向美國政府提出非正常死亡訴訟。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

