台中榮總爆2醫師放任廠商執刀 檢方依違反醫師法聲押

台中榮總兩名醫師涉違反醫師法，檢方聲押2人。（資料照）

台中榮總爆發無照廠商進入手術室執刀風暴，案情急轉直下，台中地檢署偵辦中榮神經外科醫師涉嫌違反醫師法案，昨深夜出現重大進展，檢方依違反醫師法，向台中地院聲請羈押醫師楊孟寅、鄭文郁，震撼醫界，台中地院昨深夜及今晨陸續開庭，尚未裁定。

台中榮總3名神經外科醫師在執行脊椎內視鏡微創手術時，被爆疑似長期放任無醫師執照的醫療器材廠商人員進入開刀房，甚至實際上手執刀，相關行為疑已持續至少5年，引發社會譁然，事件曝光後，衛福部要求中榮全面說明，台中市衛生局也將全案移送檢方偵辦。

請繼續往下閱讀...

台中地檢署隨即依違反醫師法分「他」字案展開調查，據了解，檢方昨同步搜索台中榮總及涉案醫師楊孟寅、鄭文郁住所，認定兩人涉嫌情節重大，並在深夜聲押2人。

據了解，中榮今天也證實楊孟寅及鄭文郁確有違法讓廠商進入禁區執行手術，決議停止2位醫師手術業務並移送考績會從重處分，中榮也對少數醫師違反規定造成民眾的不安，首度對外致歉，另名廖姓醫師則因違反手術室門禁管制作業指導書，已完成調查，同樣送交考績會審議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法