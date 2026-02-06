成功嶺打靶半張臉不見 散佈驚悚傷照3軍警在內12人下場出爐

邵姓新兵去年在成功嶺打靶發生意外，造成左臉嚴重受創。（資料照）

陸軍十軍團機械化步兵第234旅一名邵姓士兵，去年9月在成功嶺基地靶場步槍射擊訓練過程中，不慎發生槍擊意外，子彈貫入左側顏面，造成左臉等處嚴重受創，事後，邵男治療照片在網路外流，因畫面怵目驚心，引發社會譁然，中檢主動調查，查出主要由3軍警在內等12人散布，全案今日偵結，依違反個資法起訴。

台中地檢署指出，事故發生於去年9月22日下午，邵男於完成臥射、跪射後進行立射訓練，在尚有1發子彈的情況下提前收槍，過程中意外擊發，隨即倒地，檢方會同軍方重返成功嶺履勘，查扣T91步槍、戰術頭盔、防彈衣及相關影像設備送鑑，確認槍枝無膛炸、僅採集到邵男DNA，彈道研判為由下往上射入左顏面。

綜合鑑定結果，難認部隊訓練或前置作業有疏失，該起槍擊事故查無他人應負刑責，然而，邵男傷勢照片卻在臉書、PTT、Dcard、Threads及LINE等多個平台被大量轉傳，由於影像涉及嚴重毀容與醫療隱私，中檢主動剪報分案，成立專案小組追查散布來源，逐一比對IP位置與帳號資料，並於全台20處同步搜索，通知多名涉案人到案說明。

檢方查出，散布照片者包括2名軍人、1名警察、1名臉書社團女版主及8名民眾，台中地檢署今（6）日偵結，依違反個人資料保護法非法利用個人資料罪嫌，正式起訴12人，其中對黃姓女版主求刑1年、張姓軍官求刑10月、周姓民眾求刑8月。

檢方強調，傷病人影像屬高度敏感個資，尤其涉及軍事訓練事故與醫療救治，更應嚴格保護，任何基於好奇或轉傳心態的散布行為，都可能觸法，須負起刑事責任。

