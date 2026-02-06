日本眾院2/8大選！自民黨單獨過半勢不可擋 「中道」恐腰斬

日本民調顯示，自民黨氣勢持續擴大，單獨取得過半（233席）已成定局，甚至有機會突破300席。若加上日本維新會，執政聯盟可能逼近或超過3分之2的310席以上，取得修憲發議與眾院再表決的主導權。（法新社）

日本眾議院大選將於8日投開票，主要媒體陸續公布的尾盤調查顯示，執政的自民黨氣勢持續擴大，單獨取得過半（233席）已成定局，甚至有機會突破300席。若加上日本維新會，執政聯盟可能逼近或超過3分之2的310席以上，取得修憲發議與眾院再表決的主導權。相對之下，立憲民主黨與公明黨合組的新黨「中道改革連合」陷入苦戰，可能從公告前的167席大幅縮減，甚至面臨腰斬。

眾院大選從1月27日開跑以來，自民黨總裁高市早苗在各地刮起人氣旋風，昨天又有台積電加碼將在熊本設立最先進3奈米晶片量產基地，今天連美國總統川普都出面「贊聲」，目前可能影響自民黨選情的最大關鍵，應該在於明後天降臨的最大一波寒流，是否會對投票率造成衝擊。

日本經濟新聞、讀賣新聞和每日新聞從昨晚陸續公布尾盤的選情調查，3家媒體調查均顯示，自民黨在289個小選區中，超過半數維持優勢，每日的分析更指6成以上選區領先。每日和日經的調查均指出自民有可能突破300席，讀賣則認為，自民可能單獨達到絕對安定多數的261席門檻。

相較序盤，自民在保守地盤厚實的富山、山口等縣擴大優勢，連過去野黨較強的長野、靜岡等地也出現逆轉跡象。比例代表方面，自民有望從2024年選舉的59席增至70席以上。

維新在大阪仍維持優勢，多數選區處於「有力」或「優勢」地位，但全國擴張有限，比例席次可能低於上屆，是否守住公示前34席仍具變數。不過若自民與維新合計達300席以上，與讀賣、日經一致預估的「3分之2」局面相符，執政聯盟將在眾院掌握壓倒性主導權。

三家媒體也共同指出，中道將是的最大失血者。新黨整合仍在磨合期，北海道、東北等立憲傳統票倉均出現逆風。比例代表可能僅落在40席左右，遠低於立憲與公明上屆合計的64席。小選區方面，「有力」與「優勢」席次較序盤減少約4成，整體恐跌破100席。公明支持母體創價學會的組織票是否充分動員，成為最後關鍵，但因解散至投票僅16天，加上可能降雪影響，組織動員的時間有限。

國民民主黨情勢大致平盤，小選區僅數席有望，比例維持十多席，能否守住公告前27席仍待觀察。參政黨比例代表支持擴大，有機會從公告前的2席躍升至兩位數，但較序盤略見鈍化。新興政黨「未來團隊」比例表現亮眼，可能取得近10席。共產黨、令和新選組與減稅日本則普遍苦戰，議席面臨縮減。

值得注意的是，三家媒體均指出仍有相當比例選民未表態，小選區約3成、甚至半數選區呈五五波狀態，加上天候變數，選情仍有流動空間。

日本民調顯示，立憲民主黨與公明黨合組的新黨「中道改革連合」陷入苦戰，眾院席次面臨腰斬。圖為立憲民主黨出身的中道共同代表野田佳彥。（美聯社）

