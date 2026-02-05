為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    面臨燃料危機又遇極寒天氣！ 古巴氣溫0℃ 首見破紀錄冰點低溫

    2026/02/05 15:52 即時新聞／綜合報導
    在當地時間3日觀測到0℃低溫，是古巴有正式氣象紀錄以來首度跌到冰點。（法新社）

    北美地區正遭遇強烈冬季風暴襲擊，帶來大雪、結冰與低於冰點的嚴寒天氣，連遠在加勒比海的熱帶島國古巴也被影響，在當地時間3日觀測到0℃低溫，是古巴有正式氣象紀錄以來首度跌到冰點；由於美國持續針對古巴進行能源制裁，恐加劇當地受嚴寒天氣影響。

    據《法新社》報導，古巴氣象研究所（INSMET）3日通報，受北美強烈寒流極地渦旋

    南侵影響，全國有32個氣象站低於10度，其中位於馬坦薩斯省（Matanzas）的Indio Hatuey氣象站，於當地時間2月3日清晨7點，觀測到0.0℃低溫，打破原先1996年2月的0.6℃全國低溫紀錄，是古巴自19世紀中葉以來首次氣溫跌到冰點。

    Indio Hatuey測站位於北緯22.48度的內陸平原，此緯度與高雄相當，馬坦薩斯省氣象中心指出，當地農作物出現霜凍，對熱帶島國而言極為罕見。

    古巴長年受能源短缺和大規模斷電所苦，重度倚賴進口精煉過的石油產品來滿足發電、汽油和航空燃油需求。美國制裁和嚴重經濟危機，使得哈瓦那政府數年來難以採購足量石油，只能依靠少數盟友支持。

    傳出在美國壓力下，墨西哥擬停止供應石油給古巴，據金融時報引述數據諮詢公司克普勒（Kpler）統計，缺少額外石油供應情況下，3週後古巴將面臨無油可用的絕望處境。

