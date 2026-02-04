衛星看得清楚 美軍「林肯號」等12艦重兵壓境伊朗

美軍重兵壓境伊朗，包括林肯號航空母艦等至少12艘軍艦及各式戰機已集結中東。圖為資料照，非本次行動畫面。（美聯社資料照）

伊朗局勢持續緊張，美國總統川普威脅軍事行動並派遣「林肯號」航艦為首的打擊群逼進波斯灣，衛星照顯示美軍重兵壓境，包和航空母艦在內至少12艘軍艦以及各式戰機已經集結中東。

據《華盛頓郵報》報導，衛星照片證實，過去一個月裡，美國在伊朗附近集結了一支大規模軍事力量，其中包括航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）戰鬥群和戰鬥機。

請繼續往下閱讀...

「林肯號」在三艘驅逐艦的護航下，於上月26日進入美國中央司令部（CENTCOM）作戰區域，目前駐紮在阿拉伯海北部，「林肯號」約有70架艦載機，3日艦上F-35C戰機擊落1架伊朗無人機。

另有2艘飛彈驅逐艦部署在具有重要戰略意義的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）附近。3艘飛彈驅逐艦則出現在紅海以及東地中海，被認為是預防在軍事衝突中伊朗可能對美國盟友以色列發動報復性攻擊。

衛星數據顯示，約有30架額外的美國戰鬥機、偵察機、多用途直升機和空中加油機已部署到卡達、約旦的空軍基地。還有2架用於深入敵方領土營救飛行員的HC-130J「戰鬥之王II」運輸機已從希臘轉移到約旦。

衛星數據顯示，約有30架額外的美國戰鬥機、偵察機和空中加油機已部署到卡達的烏代德空軍基地和約旦的穆瓦法克·薩爾蒂空軍基地。

軍事專家分析認為，搜救飛機和多用途直升機的出現表明，美國國防部正在為在敵方領土內進行行動，甚至為部隊撤離行動做準備，是針對伊朗發動大規模軍事行動幾乎不可避免的另一個重要訊號。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法