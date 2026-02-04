為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    進駐奈及利亞！美軍非洲司令部：帶來「美國獨有」的能力

    2026/02/04 11:20 即時新聞／綜合報導
    美國非洲司令部司令安德森3日證實，美軍已向奈及利亞派遣地面部隊。（美聯社）

    美國非洲司令部司令安德森3日證實，美軍已向奈及利亞派遣地面部隊。（美聯社）

    美國去年12月25日針對奈及利亞西北部的遜尼派極端組織「伊斯蘭國」（IS）武裝分子發動「耶誕節攻擊」，美國非洲司令部（AFRICOM）3日證實，美軍已向奈及利亞派遣地面部隊。

    根據《路透》報導，去年底在空襲奈及利亞之後，當時美國政府指出，攻擊行動是應奈及利亞政府要求，進而空襲這個專門鎖定基督徒的恐怖組織，同時也暗示美國可能會採取更多軍事行動。美國非洲司令部司令安德森（Dagvin Anderson）表示，美國與奈及利亞雙方同意必須加強打擊西非地區的恐怖主義威脅後，美方才派遣了這支部隊。至於部隊規模，安德森則未說明。

    安德森指出，此舉促成美國與奈及利亞合作得更加緊密，他透露：「部隊中包括一支規模不大的美國團隊，帶來一些『美國獨有』的能力。」奈及利亞國防部長穆薩（Christopher Musa）證實有一支美國團隊在奈及利亞運作，但他並未透露更多細節。

    一名前美國官員表示，這支美國團隊似乎深度參與情報蒐集工作，並協助奈及利亞部隊對恐怖組織相關團體發動打擊。

    川普先前曾指控奈及利亞未能保護基督徒，任由在西北部活動的伊斯蘭激進分子肆虐，奈及利亞正承受著來自華府的巨大壓力，被要求採取行動。對此奈及利亞政府否認存在任何系統性迫害基督徒的情況，並表示其打擊對象是伊斯蘭武裝分子，以及其他同時攻擊基督徒與穆斯林平民的武裝團體。

