全球暗網販毒獲利逾億美元 台大學霸林睿庠被美法院判刑30年

林睿庠涉嫌暗網上販賣毒品，去年5月間在美國被捕。（圖：取自調查局網站）

台灣大學資管系畢業的學霸高材生林睿庠，在暗網經營毒品交易平台，去年5月在美國紐約落網。美國紐約南區檢察官克萊頓（Jay Clayton）在當地時間3日宣布，林睿庠因分銷毒品、洗錢以及串謀銷售摻雜與假標籤藥品被判處30年徒刑，還被處以5年監外看管，並沒收非法交易金額1.05億美元（約33億新台幣）。克萊頓批，林睿庠是世界上產量最高、危害最大的毒品販子之一。法官麥瑪洪（Colleen McMahon）指出，這是她27年多的法官生涯中，看過最嚴重的毒品犯罪。

根據美國紐約南區檢察官辦公室正式新聞稿，林睿庠以「法老」（Pharaoh）身分，在「暗網」經營市場遍及全球的毒品交易平台「Incognito Market」，該平台全球通用，任何人只要有網路並使用特定瀏覽器即可訪問，用戶登錄後可搜索數千件毒品清單。

由於林睿庠的領導與高超的電腦編碼能力，該平台擁有超過40萬個買家帳號、1800名供應商，總計促成了超過64萬筆獨立交易。而林睿庠從每筆交易中收取5%的服務費，從中淨獲利估計超過600萬美元（約新台幣1.89億元），為了方便交易，該平台甚至擁有專屬「銀行」（Incognito Bank），允許用戶存入加密貨幣，確保了買賣雙方的匿名性。

該網站在關閉前賣出了價值超過1.05億美元的毒品，其中包括超過1000公斤的古柯鹼、超過1000公斤的甲基安非他命（冰毒）以及數百公斤的各類毒品，另有超過4公斤、宣稱為「羥考酮」（Oxycodone）的藥物，其中部分含有致命的芬太尼（Fentanyl）。

克萊頓痛批，林睿庠是世界上產量最高、危害最大的毒品販子之一，他的罪行帶來了災難性的後果。他必須對至少一名死者負責，他也加劇了鴉片類藥物危機，並給超過47萬名毒品使用者及其家庭帶來痛苦。今日的判決向所有販毒者發出警告：「你無法躲在網路暗處。我們傳達的大方向很簡單：網路、『去中心化』、『區塊鏈』——任何技術都不是經營販毒業務的許可證。」

法官麥瑪洪在宣判時對林睿庠表示，這是她27.5年審判生涯中見過最嚴重的毒品犯罪。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

