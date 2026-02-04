為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    委內瑞拉數千人遊行 呼籲美國釋放馬杜羅

    2026/02/04 12:50 編譯謝宜哲／綜合報導
    數千名委內瑞拉人3日在首都加拉加斯舉行遊行，要求美國釋放馬杜羅。（法新社）

    數千名委內瑞拉人3日在首都加拉加斯舉行遊行，要求美國釋放馬杜羅。（法新社）

    委內瑞拉總統馬杜羅之前被美軍逮捕，並被押往紐約接受毒品指控審判。數千名委內瑞拉人3日在首都加拉加斯遊行，要求美國釋放馬杜羅。

    根據《法新社》報導，示威者們在加拉加斯高喊「委內瑞拉需要馬杜羅」，其中不少人是公共部門工作人員。一些示威者舉起馬杜羅及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）的照片，她也在美軍的突襲行動中被捕。

    這場由委內瑞拉政府號召的遊行隊伍綿延數百米，多位抗議者揮舞委內瑞拉國旗，

    沿途有卡車播放著震耳欲聾的音樂。

    58歲的委內瑞拉市政員工佩爾多莫（Jose Perdomo）說「我們感到困惑、悲傷、憤怒，各種情緒交織在一起。他們（美國）遲早會釋放我們的總統。」他也表達了對委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）決策的支持。

    羅德里格斯是馬杜羅的堅定支持者，曾擔任他的副總統。美國總統川普稱，只要她與美國保持一致，尤其是在開放委內瑞拉龐大石油儲備方面，就願意與她合作。

    在龐大壓力之下，羅德里格斯開始釋放政治犯，並向私人投資開放委內瑞拉國有化的油氣產業。

    隨著美國特使多古（Laura Dogu）近日抵達委內瑞拉，兩國恢復自2019年馬杜羅斷絕的外交關係。

