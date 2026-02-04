綠帽夫暴走捉姦車震現場！狂射瓦斯噴火槍 當街活活燒死小王

中國江蘇男子手持瓦斯噴火槍對著「小王」噴火。（擷取自X帳號@newszg_official）

中國江蘇省揚州市近日驚傳駭人捉姦現場，一名男子疑因不滿妻子出軌，竟當街用瓦斯噴火槍活活將「小王」燒死。惟截至發稿，當地警方未證實事件。

綜合港媒報導，網傳影片顯示，一名身穿黑色外套的男子，手持瓦斯噴火槍，在人行道上直接朝著另一名跪在地上的男子頭部噴火，男子隨後全身著火，發出淒厲慘叫，最終全身焦黑活活被燒死。

事發時間正值晚上，只見受害男子身上著火面積愈來愈大，痛苦得不斷扭動身軀，直至失去知覺，跪倒在路邊矮灌木叢，行凶男子仍不停手。警方到場後，用藍布覆蓋被燒焦的遺體。

有網友稱，事發2日晚間，行凶男子曾因妻子離家數月與小王同居，持刀找小王討說法，卻反遭對方毆打，於是心懷恨意的他，趁事發當晚妻子與小王在車內偷情時，當場捉姦，先噴火燒車，妻子在車內被燒，小王逃到車外不遠處也被燒死。有目擊者稱，行凶男子全程神情冷靜，案發後還坐在路邊抽菸等警察到場。

警方到場處理，用藍布覆蓋焦黑遺體。（擷取自X帳號@newszg_official）

