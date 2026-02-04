門口全是血... 曾罵川普「瘋癲阿北」女主播母遭綁 川普下令FBI救援

NBC女主播賈斯禮（左）曾在2020年當面譏諷川普（右）是「瘋癲阿北」，兩人樑子結很深；如今母親遭綁架，川普卻不計前嫌，承諾將派聯邦探員協助救人。（翻攝自 X）

美國國家廣播公司（NBC）知名晨間節目「今日秀」（Today）女主播薩凡娜·賈斯禮（Savannah Guthrie）曾在2020年總統大選的市民大會上，當面激辯並羞辱川普像個「瘋癲阿北」，雙方樑子結得很深。然而，當賈斯禮高齡84歲的母親驚傳遭到綁架、現場還留下血跡時，總統川普3日在白宮展現了出人意料的態度。他不計前嫌地表示「這太可怕了」，並承諾親自致電慰問，甚至考慮增派聯邦探員（FBI）全力救人。

據《福斯新聞》報導，賈斯禮的母親南希（Nancy Guthrie）上週六晚間在亞利桑那州圖森（Tucson）的家中失蹤。警方在屋外發現不明血跡，研判老婦人極可能遭人強行擄走。八卦媒體《TMZ》更爆料，已有媒體收到勒索信，歹徒要求支付數百萬美元的比特幣作為贖金。

當年罵川普「瘋癲阿北」 如今靠他救母

這起案件之所以引發全美關注，除了受害者是名人母親，更因為賈斯禮與川普的「過節」。在2020年NBC主辦的市民大會上，賈斯禮針對疫情與陰謀論議題步步進逼，甚至當眾嘲諷川普隨意轉發推文的行為：「你可是總統，不是某個會亂轉發東西的瘋癲阿北（Crazy Uncle）。」這句話當時成為反川派的金句。

然而，面對昔日「仇人」的家庭悲劇，川普3日在橢圓形辦公室受訪時收起了攻擊性。他說：「我待會就打給她。這真是太可怕了...雖然情況很不尋常，但我們會查個水落石出。」川普甚至試圖淡化當年的衝突，改口稱：「我跟薩凡納一直處得很好。」

歹徒勒索比特幣 FBI介入

目前案情陷入膠著。圖森警方與FBI正聯手調查，並證實知悉「贖金信」的存在。《TMZ》指出，勒索信中附帶的比特幣錢包地址是真實有效的，且信中還提及了警方未公開的細節。

面對母親生死未卜，賈斯禮已宣布退出原定主持的冬季奧運開幕式轉播，並在社群媒體上發出絕望呼救：「我們需要妳，請幫忙祈禱。」

亞利桑那州警方發布的緊急協尋海報。NBC女主播賈斯禮的84歲母親南希（圖）驚傳在家中遭綁架，由於現場留下血跡且傳出比特幣勒索信，案情驚悚，連總統川普都親自承諾派FBI介入調查。（美聯社）

