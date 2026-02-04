嚇呆！時速100突煞停 女駕駛車停國1車道下車抓狗

1部白色轎車行駛於國1內側車道，因路肩疑有1隻狗，竟然暫停於內側車道抓捕該犬隻，讓後方駕駛嚇壞，一輛輛緊急煞車。（警方提供）

國道1號北向81公里新竹縣湖口路段，昨天有1部白色轎車行駛於內側車道，因內側路肩疑有1隻狗，竟然暫停於內側車道抓捕該犬隻，讓後方駕駛嚇壞，一輛輛緊急煞車，所幸未釀成交通事故；但有民眾社交平台貼出影片，直呼「三寶無極限」、「扯爆」！

國道公路警察局第二公路警察大隊呼籲，用路人發現誤闖動物時，應撥打1968專線，或使用1968APP通知行控中心，交由專業小組前往處理，以確保行車安全。

有民眾在 Threads 貼文「北上國1三寶出沒」，指當時「快車道時速都100/km，前方突然煞停，還給我下車，為了要抓狗」。後方大家在閃你，都差點連環車禍了，會不會太誇張！當成鄉下田間小路喔？而這隻狗也不是駕駛飼主的，還被咬，是不能通報國道警察處理嗎？「這位小姐太扯了吧！」

二大隊表示，經查，這起交通違規案發生於2月3日上午11點1分，國道1號北向81公里的新竹縣湖口路段，該輛轎車當時行駛內側車道，因內側路肩疑有犬隻，遂暫停於內側車道抓捕該犬隻，影響後方行駛車輛的安全。

二大隊指出，本案汽車駕駛人疑有違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款：「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」行為，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰。但目前大隊尚未接獲民眾提出檢舉，倘有民眾報案或檢舉，將另依道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條第1項第15款：「因客觀具體事實，致違反本條例規定係出於不得已之行為」予以查處。

