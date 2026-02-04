習近平清洗共軍高層 紐時：張又俠落馬後30人剩7人

中共中央軍委副主席張又俠（中）、另一名副主席何衛東（左）和前國防部長李尚福（右）2023年在中國全國人大上宣誓就任中央軍委要職，如今均已中箭落馬。（法新社檔案照）

紐約時報3日發表深度報導，分析中共中央軍事委員會副主席張又俠近期遭整肅落馬的深層意涵。報導指出，隨著中國國家主席習近平這位最親密的軍中盟友垮台，標誌著習近平對解放軍的清洗已達到「無差別」的極端階段。這場持續3年的整肅風暴，已導致共軍指揮體系出現罕見的權力真空，目前僅剩7名高階將領仍處於活躍狀態。

紐時在這篇題為「中國消失中的將領」（China’s Disappearing Generals）的報導中，透過追蹤與數據分析揭示這場大清洗的駭人規模。據統計，在2023年初，中國軍方約有30名上將與中將，負責掌管關鍵的專業部門，如火箭軍、裝備發展部、戰略支援部隊等。然而，經過3年來的持續整肅，這30人多半都已被免職或「被消失」。

請繼續往下閱讀...

紐時調查發現，截至目前為止，當初的那批核心將領中，僅剩7人看似仍處於活躍狀態且未受波及。這種高達近8成的清洗率，在現代國家軍隊中極為罕見，幾乎等同於將整個高層指揮體系「連根拔起」。

報導開篇聚焦於張又俠的倒台。現年75歲的張又俠不僅是解放軍第二號人物，更是典型的「紅二代」。其父張宗遜與習近平的父親習仲勳在國共內戰時期曾是親密戰友，兩家世交淵源深厚。正因如此，張又俠長期被視為習近平在軍中最信任的「監軍」與政治防火牆。

然而，張又俠與軍委聯合參謀部參謀長劉振立雙雙落馬，粉碎了外界關於「紅二代」或「習家軍」享有政治豁免權的想像，顯示在習近平的統治邏輯下，為了絕對的權力安全，即使是最親近的兒時玩伴，一旦被懷疑有二心或權力過大，也將被無情清除。習近平對軍隊的信任度，顯然已降至歷史冰點。

報導指出，這種劇烈的人事動盪已造成嚴重的領導層真空。許多關鍵職位雖然迅速填補，但這些新任將領往往也很快又消失在公眾視野中，導致指揮鏈極不穩定。特別是劉振立身為聯合參謀部參謀長，是負責共軍聯合作戰指揮的「大腦」，他的落馬恐直接衝擊共軍的實際作戰協調能力。

分析人士向紐時指出，習近平此舉雖然在短期內造成軍心動盪，甚至可能削弱攻台戰力，但其終極目標是為了2027年的權力佈局。隨著習近平將目光投向第4個中共總書記任期，他必須在2027年中共召開第21次全國代表大會前，徹底清除所有潛在的雜音與派系殘餘，打造出一支絕對順從、甚至是由唯唯諾諾的「應聲蟲」所組成的軍隊。

此外，報導也提及坊間流傳關於張又俠可能涉及洩漏核武機密，或對台動武立場分歧的傳聞，雖未獲官方證實，但足以反映出習近平對於軍隊內部「不透明」與「兩面人」的高度焦慮。

紐時指出，張又俠的下場證實，「消失的將軍」名單沒有底線。習近平透過這種史達林式的清洗手段，鞏固個人權力，但也讓自己陷入更深沈的孤立。當身邊只剩下不敢說真話的執行者時，中國在重大戰略判斷，尤其是台海問題上，出現誤判的風險將大幅升高。這場「將軍消失」的政治劇碼，恐怕將是中國軍隊未來幾年的常態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法