影片瘋傳！英國在野黨魁酸爆首相訪中行 施凱爾被電到臉超臭！

英國首相施凱爾（Keir Starmer）上週到中國進行國是訪問，大肆吹噓中國行成果，加上其內閣批准中國在倫敦新建「超級大使館」，種種親中行徑引發英國社會反彈。英國保守黨黨魁和反對黨領袖巴德諾赫（Kemi Badenoch）週二在國會殿堂電爆施凱爾的親中路線，施凱爾被電到擺出一張臭臉的畫面在網上瘋傳，引發熱議。

英國保守黨3日在官方X分享曾任商業暨貿易大臣巴德諾赫在下議院的犀利質詢片段。片中可以看到，巴德諾赫對著列席的施凱爾等官員表示，「現在，讓我們來談談中國。英國當然應該和中國來往，儘管他們是一個試圖破壞我們國家利益的威權國家，儘管有時他們就在這座國會的牆內監聽我們（諷刺先前爆出中國間諜滲透英國會一事），儘管他們資助世界各地來敵視我國，還是無法否認他們是全球強權，也是無法忽視的經濟體。」

「所以這裡我要講清楚，我們質疑的不是首相與中國來往這件事，我們批評的是他軟弱又短視近利的做法（在野議員響起一片贊同聲）。我相信首相本意是好的，但他的談判手法一向都是『先把一切都給出去』，然後『希望對方會因此對他好一點』（在野議員此時響起一片嘲笑聲）。首相甚至飛機都還沒上，就已經展現他願意不惜一切來證明自己和中國關係很好的樣子。但要知道的是，中國向來每一個動作，都是在為自己爭取更有利的談判位置。」

巴德諾赫繼續說道：「首相看起來在這趟行程玩得很開心，事實上這趟行程對一個一生立場都被認為是在親共的人來說，這確實就像美夢成真（議席嘲笑聲越來越大，巴德諾赫刻意停下，讓笑聲結束）。撇開首相先生行李箱裡那個拉布布玩偶（Labubu，中國知名玩偶）不說……，喔對了，希望他確認過那個拉布布沒有被裝竊聽器，他幾乎是空手而回。我們都希望蘇格蘭威士忌能有更低的關稅，但如果首相願意像我兩個禮拜前那樣實際跟威士忌業者談過，那他就會知道，他們真正需要的是便宜的能源和更低的整體稅負。」

「那他拿到了什麼？免簽證入境？中國早就對其他國家提供這種待遇了，這個成果根本配不上一次首相級的訪問。但最糟糕的是，首相竟然把『解除4名保守黨國會議員的制裁』包裝成一個偉大的勝利，就好像是施捨給我們的一樣。我要告訴他，那些議員之所以被制裁，是因為他們勇於對抗中國（在野再次響起讚許聲），他們挺身反對人權侵害，他們敢用首相不敢用的方式，挺身對抗中國監聽我國議員。那些人根本不想去中國，中方自己也知道，他們知道自己在給施凱爾一個沒用的『禮物』！為什麼我們堂堂大英國首相就看不出來？」

巴德諾赫酸施凱爾完全被中國玩弄於股掌間，「中國還準備在倫敦市中心蓋一座大型間諜據點，而這個據點是首相連飛機都沒上就必須先付的『贖金』！我絕不會允許英國被如此挾持。首相在談判桌上，把英國談成了在世界上又更弱勢的國家，他的整體經濟政策，就是對企業課更多稅、管制更嚴格，然後能源價格漲到英國被迫去工業化，接著再進口中國製的風機、中國製太陽能板、中國製電動車電池……這些產品全都來自一個每隔一週就新蓋一座燃煤發電廠的國家。」

「施凱爾去中國有談過這些議題嗎？他的訪問有為黎智英爭取到什麼嗎？沒有！中國有承諾停止為普廷在烏克蘭戰爭中提供支援嗎？看起來也沒有！為正在被奴役的維吾爾人帶來什麼改變？完全沒有！中國有同意停止網路攻擊嗎？有嗎？大家心知肚明。現實就是，中國展現了實力，英國被人牽著鼻子走。這也難怪習近平會稱讚工黨，因為真正挺身捍衛英國的是保守黨，英國是個偉大的貿易國家，我們當然應該與其他國家往來，包括敵對國家，但我們必須睜大眼睛，站在有利的位置上跟對方來往，我們需要的是一位把國家利益擺在第一位的首相與政府！」

巴德諾赫發表這段談話的過程中，鏡頭數次帶到施凱爾，可以看到施凱爾的臉非常臭。

Wow: Kemi dismantles Keir Starmer's surrender to China in less than 6 minutes. pic.twitter.com/dTDzOx41Zm — Conservatives （@Conservatives） February 2, 2026

