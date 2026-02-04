為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗鎮壓國內抗議活動 人權NGO稱已逾5萬人被捕

    2026/02/04 00:29 中央社
    「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）今天表示，伊朗當局在鎮壓抗議活動的行動中，已逮捕超過5萬人，且新一波拘捕行動仍在持續當中。（法新社檔案照）

    「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）今天表示，伊朗當局在鎮壓抗議活動的行動中，已逮捕超過5萬人，且新一波拘捕行動仍在持續當中。（法新社檔案照）

    非政府組織（NGO）「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）今天表示，伊朗當局在鎮壓抗議活動的行動中，已逮捕超過5萬人，且新一波拘捕行動仍在持續當中。

    法新社報導，數個人權團體指控，伊朗安全部隊在這波1月8日和9日達到高峰、隨後逐漸消退的抗議潮中，已殺害數以千計的民眾。伊朗警方也在全國各地大肆逮人，被捕者涵蓋社會各階層人士。

    總部設於美國的HRANA表示，他們記錄到至少5萬235起與抗議行動相關的逮捕案例。

    該組織指出，被捕者涵蓋各類公民，包括學生、作家及教師，在「部分案件中，逮捕行動還伴隨住宅搜查及個人物品遭沒收」。

    HRANA並稱記錄到超過300起與抗議行動相關的強迫自白案例，嫌疑人在身心受虐後，於電視上發表聲明。

    伊朗領導人則將這波動亂歸咎於受海外勢力支持的「暴民」。當地媒體今天報導，伊朗當局近日在中部地區的反政府抗議活動中，逮捕139名外籍人士。

    根據塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述的雅茲德市（Yazd）警察首長的說法，被捕者參與「組織、煽動及指揮暴力行動，且在部分案例中，與境外網絡有所聯繫」。

    報導並未公布被捕者的國籍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播