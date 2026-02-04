為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    艾普斯坦案持續發酵　柯林頓夫婦2月底出席國會作證

    2026/02/04 05:21 中央社

    美國聯邦眾議院監督暨政府改革委員會主席柯默今天宣布，前總統柯林頓（Bill Clinton）將於2月27日就性犯罪者艾普斯坦相關議題，在國會作證；前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）則將提前一天出席作證。

    法新社報導，聯邦眾議院監督暨政府改革委員會（House Committee on Oversight and Government Reform）共和黨籍主席柯默（James Comer）表示，這對民主黨政治重量級夫妻在眾議院啟動因違抗傳票而要將他們依藐視國會法處理後，「已經完全讓步」，「將於本月出席有紀錄及錄影的作證」。

    柯林頓夫婦原先拒絕出席國會作證，說明他們與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）這位身敗名裂金融家的關聯。艾普斯坦生前與全球商界及政壇高層往來密切，並於2019年羈押期間身亡。

    然而，柯林頓的發言人尤瑞尼亞（Angel Urena）昨天在社群平台X上表示，「前總統和前國務卿將會現身。他們期待樹立一個適用於所有人的先例」。

    艾普斯坦事件持續在華府投下陰影，牽連多位美國政壇重量級人物，也凸顯出主導這起醜聞的尖銳黨派鬥爭。

    美國司法部上週又公布逾300萬份與艾普斯坦調查相關的文件，其中包括他與多位社會名流的聯繫紀錄。

    民主黨方面表示，這項調查被當作攻擊川普政治對手的工具，而非進行真正的監督，川普本人長期與艾普斯坦交好，卻未被要求作證。（編譯：陳政一）1150204

