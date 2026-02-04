李貞秀放棄中國籍文件錯誤百出 石明謹：恐怕根本沒申請

球評石明謹發文指出，他看了李貞秀填的表格發現錯誤百出，「這張只是記者會前臨時亂填的」，懷疑她根本沒送出表格。（資料照）

民眾黨6位新科不分區立委昨（3日）完成就職報到，因國籍問題備受關注的中配立委李貞秀在報到時出示一份以簡體中文撰寫的放棄國籍文件，強調她去年就已赴中國湖南申請放棄國籍。時常在臉書發表時事評論的球評石明謹發文指出，他看了李貞秀填的表格發現錯誤百出，「這張只是記者會前臨時亂填的」，懷疑她根本沒送出表格。

石明謹揪出李貞秀在放棄國籍申請文件中填寫的數個錯誤，首先是表格中的英文姓名「Middle Name」這欄，是因為有些國家的人會另外有個中間名，例如「Peter "Johnny" Willams」，但李貞秀在「Middle Name」填上「貞」這個字，石明謹說：「妳這樣填寫，英文名字會變成『李秀』耶。」

石明謹續指，中華人民共和國用的是漢語拼音，李貞秀應該要寫「LI,ZHEN-XIU」，但她拼成「LI,CHEN-HSIU」，明顯是威妥瑪拼音，台灣可以自由使用不同拼音法登記，但中國只能用漢語拼音，「我是不太相信在資料庫中，李貞秀的英文名字是這樣拼啦」。

此外，李貞秀沒有填寫中華人民共和國的原公民身分號碼，她不填身分證字號，加上名字胡亂填寫成這樣，「有辦法辨識她的身份才有鬼」。石明謹表示，李貞秀在現住地址就只寫「臺灣新竹」四個字，他不相信世界上有那個國家的公務員可以接受這樣的地址，就算是中華人民共和國的公務員，素質應該也沒這麼差。

最後，石明謹強調：「叫妳填戶口註銷日期，妳就打個勾，時間也不填寫，真的是很大牌，這張表格看起來要填的東西不多，認真一點好嗎？」

