川普驚世玩笑：想讓加拿大變51州、格陵蘭第52州、委內瑞拉第53州

美國總統川普日前在一次政商菁英的私人聚會中語出驚人，笑稱讓加拿大、格陵蘭、委內瑞拉成為美國51至53州。（路透）

美國總統川普日前在一次政界與企業界菁英的私人聚會中語出驚人，他表示想讓加拿大成為第51州，格陵蘭會是第52州，委內瑞拉可能是第53州，引發與會者錯愕；不過川普隨後表示他只是開玩笑。

綜合美國媒體報導，美國總統川普日前在華盛頓出席「苜蓿俱樂部」（Alfalfa Club），這是一個極度封閉的菁英社交圈，約有200名會員，該俱樂部每年1月最後一個週六在國會希爾頓飯店舉行晚宴，現場不對媒體開放。

請繼續往下閱讀...

報導指出，川普在致詞中嘲諷政治對手，並隨口談到「入侵格陵蘭」等玩笑話，讓現場多次陷入尷尬的沉默。

有與會人員透露，川普致詞時表示：「這個房間裡有很多是我討厭的人。不過你們大多數我還是喜歡的。誰會想到事情會變成這樣？」接著川普說自己可能要提前結束演說，以便去審視「入侵格陵蘭的行動」，隨後又澄清那只是玩笑。

不過川普強調「美國不會入侵格陵蘭，我們會買下它」，緊接著他笑稱自己從未打算讓格陵蘭成為美國第51州，因為「我想讓加拿大成為第51州。格陵蘭會是第52州。委內瑞拉可以是第53州」；雖然是玩笑話，不過這些言論引發了驚呼與笑聲等不同反應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法