回防搖擺區！高市為「台灣女婿」站台 人潮爆到場外

高市早苗3日在埼玉縣東松山車站為「台灣女婿」山口晉助講，吸引眾多人潮，連電車月台上都站滿民眾。（記者林翠儀攝）

日本首相高市早苗今天回防被對手政黨列為重點動員選區的埼玉縣，上午在埼玉縣東松山車站前為前眾議員山口晉站台助講，現場湧現了數千名民眾，有一半的民眾甚至擠不進現場，即使只能用聽的也站完全場，東松山車站的人員說「從來沒看過這麼多人」。

眾院大選從上月27日開跑以來，高市早苗已在15個都道府縣為30多位候選人站台助講，足跡從北到南、從東到西，所到之處可說是場場爆滿，她展現超高人氣，成為自民黨「最強母雞」，具有很高的加分效果，也引發了自民黨候選人的「搶高市大作戰」。

高市今天特別回防首都圈的埼玉縣，為5個候選人站台，其中就包括了山口晉的第10選區。位於東武東上本線的東松山車站，今天上午9點多就開始有民眾聚集，接近10點半街頭造勢開始前，站前廣場已被上千名民眾擠爆，廣場外還有將近一半的民眾擠不進會場，車站人員說，這是前所未見的光景。

山口晉在2021年首次當選成為眾議員，他因為具有「台灣女婿」的身分，也背負了台灣民眾和在日台僑的期待，但2024年在逆風吹拂下敗選，1年多以來每天清晨持續站街頭與民眾互動，力求重返國會。

山口晉的對手是中道的老將坂本祐之輔，兩人的前2次交手，雙方均一勝一負，這次是第3次對打，目前被媒體評估呈現拉鋸戰。

高市助講時表示，她在擔任總務相時因業務需要，就常與當時擔任官房長官菅義偉秘書官的山口晉接觸，受到很多的協助。高市今天到場時，山口晉正在宣傳車向選民進行最後的拜票訴求，聲音都喊到沙啞，高市在一旁也毫無保留地露出慈母般的笑容。

高市回防埼玉，其實是有絕對反攻的態勢。位處東京通勤圈的埼玉縣，由於通勤人口居多，很容易受到全國風向影響，是典型的「搖擺區」，長期以來呈現自民黨與立憲民主黨候選人拉鋸的局面。

2024年眾院大選時，石破茂領軍的自民黨氣勢下墜，再加上自民黨爆發派閥政治資金醜聞，遭到在野黨鎖定攻擊，在逆風的狀態，多位自民黨候選人中箭落馬，甚至連執政聯盟公明黨當時的黨代表都敗選，16個小選區中，自民黨僅保住9席，立憲黨拿下6席、國民民主黨1席。

根據朝日新聞公布的最新選情調查，目前埼玉縣16個小選區中，自民黨在6個選區占有優勢，3個選區略有領先，5個選區呈現五五波的激戰狀態。

自民黨這次在埼玉選區面對的不是宿敵立憲黨，而是由前盟友公明黨與立憲黨結的「中道改革連合」。而公明黨背後支持的宗教團體「創價學會」，已在日前發布內部動員令，鎖定全國108個重點選區，全力進行組織動員。埼玉就有9個選區被列為重點動員區，山口晉所在的第10選區就是其中之一。

高市早苗為自民黨候選人山口晉站台，看到山口喊到聲音沙啞，露出慈母般笑容。（記者林翠儀攝）

高市早苗為山口晉助講欲罷不能，工作人員在宣傳車下數度提醒時間已到。（記者林翠儀攝）

高市早苗為「台灣女婿」山口晉助講，車站外還有一半民眾擠不不進會場。（記者林翠儀攝）

