為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    芬蘭為美建造破冰船隊 川普對格陵蘭野心讓交易蒙上陰影

    2026/02/03 15:40 編譯謝宜哲／綜合報導
    芬蘭正為美國建造1支新破冰船隊，但美國總統川普覬覦格陵蘭的野心以及美歐之間緊張的關係，都引發了人們對這筆交易的擔憂。圖為川普。（路透）

    芬蘭正為美國建造1支新破冰船隊，但美國總統川普覬覦格陵蘭的野心以及美歐之間緊張的關係，都引發了人們對這筆交易的擔憂。圖為川普。（路透）

    芬蘭正在為美國建造一支新破冰船隊，但美國總統川普覬覦格陵蘭的野心以及美歐之間緊張的關係，都引發了人們對這筆交易的擔憂。

    根據《法新社》報導，出於戰略考量和獲取豐富的自然資源，中國、俄羅斯和美國在北極地區展開激烈競爭。而據芬蘭國有破冰船隊管理公司Arctia所稱，全球60%破冰船由芬蘭製造。

    川普去年10月和芬蘭宣布，美國海岸防衛隊將採購11艘破冰船。其中4艘將在芬蘭造船廠建造，其餘7艘將在美國建造。

    這筆價值約61億美元（約台幣1925億元）的訂單對芬蘭來說無疑是一劑強心針，芬蘭的失業率正處於歷史高位，經濟也陷入低迷。

    但芬蘭拉普蘭大學北極地緣政治與安全教授科普拉（Sanna Kopra）表示，川普想要獲得格陵蘭的意圖，引發人們對這筆交易越來越多的懷疑。

    川普目前放棄動用武力奪取格陵蘭，並開始與丹麥和格陵蘭進行談判。科普拉指出，若川普再次開始談論奪取格陵蘭，取消破冰船協議可能會成為重要政治議題。

    芬蘭智庫北歐西部辦公室執行長薩洛尼烏斯-帕斯特納克（Charly Salonius-Pasternak），則對川普是否會威脅該協議抱持懷疑。他說「確實存在反對的聲音。但這些人對此事有影響力嗎？沒有。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播