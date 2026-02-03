芬蘭為美建造破冰船隊 川普對格陵蘭野心讓交易蒙上陰影

芬蘭正為美國建造1支新破冰船隊，但美國總統川普覬覦格陵蘭的野心以及美歐之間緊張的關係，都引發了人們對這筆交易的擔憂。圖為川普。（路透）

芬蘭正在為美國建造一支新破冰船隊，但美國總統川普覬覦格陵蘭的野心以及美歐之間緊張的關係，都引發了人們對這筆交易的擔憂。

根據《法新社》報導，出於戰略考量和獲取豐富的自然資源，中國、俄羅斯和美國在北極地區展開激烈競爭。而據芬蘭國有破冰船隊管理公司Arctia所稱，全球60%破冰船由芬蘭製造。

請繼續往下閱讀...

川普去年10月和芬蘭宣布，美國海岸防衛隊將採購11艘破冰船。其中4艘將在芬蘭造船廠建造，其餘7艘將在美國建造。

這筆價值約61億美元（約台幣1925億元）的訂單對芬蘭來說無疑是一劑強心針，芬蘭的失業率正處於歷史高位，經濟也陷入低迷。

但芬蘭拉普蘭大學北極地緣政治與安全教授科普拉（Sanna Kopra）表示，川普想要獲得格陵蘭的意圖，引發人們對這筆交易越來越多的懷疑。

川普目前放棄動用武力奪取格陵蘭，並開始與丹麥和格陵蘭進行談判。科普拉指出，若川普再次開始談論奪取格陵蘭，取消破冰船協議可能會成為重要政治議題。

芬蘭智庫北歐西部辦公室執行長薩洛尼烏斯-帕斯特納克（Charly Salonius-Pasternak），則對川普是否會威脅該協議抱持懷疑。他說「確實存在反對的聲音。但這些人對此事有影響力嗎？沒有。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法