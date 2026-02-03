扯！中國行員轉走儲戶千萬元自己花 法院判銀行免賠

中國內蒙古郵政儲蓄銀行的行員，轉走11名儲戶220萬人民幣款項，法院竟判銀行免賠。（歐新社）

離譜！中國內蒙古郵政儲蓄銀行孟姓女行員，轉走11名儲戶的款項達220萬人民幣（約新台幣1000萬元）自己花用，被捕後判刑12年但無力賠償，在受害者將銀行告上法院後，一審法官竟裁定銀行免賠，目前已進入二審階段。

綜合中媒報導，孟女從1996年開始就在內蒙古郵儲銀行任職，利用自己的身分騙取儲戶信任，利用高利率存款等理由勸誘客戶存錢，並謊稱要補簽單據騙取簽名，隨後便將款項轉入同學、親友的帳戶，用來支付她和男友經營公司的費用以及日常開銷。

1名被轉走75萬人民幣（約新台幣341萬元）的朱姓女子發現存款異常，報警後讓全案曝光，警方發現孟女從2018年至2023年3月為止，一共轉走11名儲戶的220萬人民幣。

在孟女被捕後，朱女等受害者認為郵儲銀行沒盡到管理責任，因此提告要求賠償存款。不過，一審法官同意銀行說法，亦即孟女的行為屬於個人犯罪而非「職務行為」，裁定郵儲銀行不用賠償。

中國網友得知消息後議論紛紛，不少人痛斥「太離譜了」、「銀行必須承擔責任」、「存錢存到銀行，又不是存給孟女，管理確實有漏洞」、「銀行應該要先賠給儲戶，然後再向員工追回款項」。

