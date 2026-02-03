史丹福學者吳國光預言：習近平下一輪清洗將鎖定關係最近的人

史丹福大學國際研究所中國經濟與制度研究中心資深研究員吳國光預言，習近平的清洗不會結束，只會加速，而且下一刀往往會砍向離他最近的人。 （法新社）

中共中央軍委副主席張又俠因涉「嚴重違紀違法」，1月24日被官宣立案調查後，迄今仍餘波蕩漾。時事節目《不明白播客》主持人、美籍華裔記者袁莉，近日訪問史丹福大學國際研究所中國經濟與制度研究中心資深研究員吳國光，討論「習近平為何清洗張又俠，下一個是誰？」，吳國光預言，習近平的清洗不會結束，只會加速，而且下一刀往往會砍向離他最近的人。

吳國光指出，極權政治裡有一條鐵律：最高專制者絕不允許在自己之下出現「一派獨大」，這也是為什麼，張又俠的結局並不能孤立來看。如果此前軍中重量級人物何衛東、苗華沒有先後出事，那麼張又俠反而可能還安全，正是因為他們已經被清洗了，張又俠才必須被清洗掉。原因很簡單：當所有「非習系」的軍事支點被拔除後，唯一還可能構成權力聚焦點的，就只剩張又俠本人。這不是個人恩怨，這是結構邏輯。

請繼續往下閱讀...

吳國光指出，根據「史達林邏輯」， 為了集中權力，就必須不斷地清洗。習近平剛上台時，先清洗江澤民的人、胡錦濤的人。但當時他並沒有那麼大的力量去徹底清洗前朝那些盤根錯節的勢力，於是就需要分化他們，在其中尋找同盟者，例如藉助孟建柱來清洗周永康。

等到舊勢力被削得差不多，接下來第二步，就是清洗曾經幫過自己的人，典型例子就是孫立軍、傅政華，他們原本屬於孟建柱系統，屬於「被利用過的同盟者」。

等這些都完成之後，到了中共二十大，留下來的基本上已經都是習近平自己提拔上來的人了。這就到了第三步，「清洗自己的親信」。張又俠這件事情，實際上就是已經清洗到把自己的「髮小」（指父輩相識、自幼相伴長大、且長期保持親密關係的玩伴）、非常親近的人都清洗掉了。

吳國光直言，張又俠被清洗的意義，並不在於他犯了什麼錯，而在於他已經是習近平必須清洗的那種人。清洗到「髮小」、清洗到極為親近的人，這說明什麼？說明了權力已經高度集中到習近平一個人身上，也說明習近平這個人已經無法承受任何不受完全控制的存在。

吳國光表示，從這一刻起，清洗將進入一個新的階段，這不是為了安全，而是為了心理確定感。這背後的邏輯在於：「你越清洗、越極權，你個人的權力就越大，而權力越集中，你做出的決策就越容易昏庸，最終就會帶來治理危機。」結果一定是把事情搞砸，無論是動態清零，還是中國經濟的衰退，都是這樣的問題。

吳國光預言，習近平還會繼續清洗，而且會清洗到與他關係更近的人，不是因為他不夠狠，而是因為他已經別無選擇；當1個政權的穩定，只能靠不斷「砍人」來維持時，它真正不穩的不是被砍的人，而是那個握刀的人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法