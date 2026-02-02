大選前遭遇挑戰！ 菲律賓副總統面臨彈劾指控

菲律賓副總統薩拉・杜特蒂今（2）日面臨彈劾指控。（路透）

菲律賓副總統薩拉・杜特蒂（Sara Duterte，以下簡稱薩拉）今（2）日面臨彈劾指控，人權組織和活動人士指責她辜負公眾信任，並犯下腐敗和其他罪行。對於薩拉於大選前遭遇挑戰，她的律師波亞（Michael Poa）表示，絲毫不感到意外。

根據《路透》報導，薩拉早在去年就遭到類似彈劾，但最終最高法院以違憲為由駁回。民間社會和左翼團體2日又以跟去年相似的理由，分別對薩拉發起2起訴訟。

這些指控包括薩拉涉嫌濫用公款、為政府合約行賄，以及威脅要殺害總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和第一夫人。另外原告也指控薩拉無視國會的質詢。

其中1份訴狀稱，憲法不允許副總統如此肆意踐踏公眾信任，憲法也不允許副總統將公款當作個人資金來源，同時阻撓一切監督。

波亞強調，對新挑戰不感意外，將通過正當憲法程序正面應對新指控。

值得注意的是，薩拉此次面臨的彈劾與去年不同。這次的彈劾行動需要克服最高法院去年頒布的額外程序。且去年的中期選舉也使得薩拉更多盟友進入參議院，而參議院議員在彈劾案件中擔任陪審員。

另外這些指控是菲律賓動盪政局的最新轉折點。在即將到來的大選前，薩拉仍在與前盟友、現總統小馬可仕展開激烈權力鬥爭。由於總統任期限制，小馬可仕無法再次參選，但《路透》預計他將支持1位繼任者，以阻止薩拉掌權。

