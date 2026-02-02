為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中共軍報連3天批張又俠「攔路虎、絆腳石」 還籲官兵「認識大勢」

    2026/02/02 13:17 即時新聞／綜合報導
    中共中央軍委副主席張又俠在軍中地位僅次於習近平。（美聯社資料照）

    中共中央軍委副主席張又俠在軍中地位僅次於習近平。（美聯社資料照）

    中共中央軍委副主席張又俠及中央軍委委員、聯合參謀部參謀長劉振立1月24日被官宣落馬後，軍方報紙《解放軍報》同天發表社論定調張、劉二人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」等後，近日突連續3天刊文抨擊，今天（2日）最新文章指斥「清除攔路虎、絆腳石」，還號召官兵「深刻認識大勢」。

    《解放軍報》2日在頭版刊登題為「以強烈的使命擔當攻堅奮進」的「本報評論員」文章，稱「堅決查處張又俠、劉振立等腐敗分子」，清除的是影響事業發展的「攔路虎、絆腳石」，「擠去的是戰鬥力建設的水分」。

    文章並要求全體官兵把思想和行動統一到「習主席」的決策部署上，「深刻認識反腐越徹底、攻堅越托底、強軍越有底的規律大勢」，「把全部心思和精力放在強軍勝戰上」。文章還提到，要全面加強練兵備戰，隨時準備打仗，隨時能打勝仗。

    在這之前，解放軍報1月31日、2月1日在頭版發文，稱查處張、劉二人對於推動軍隊「拔除流毒根源」，具重要意義等，並呼籲軍隊擁護以習近平為核心的「黨中央」。

