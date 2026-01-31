為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日人香港兌幣遭搶5800萬日圓！6嫌抓到了 恐與羽田機場案有關

    2026/01/31 20:45 中央社
    2名日本人攜帶裝有約5800萬日圓現金的背包，在香港上環地區一間兌換外幣的店家前遭搶劫。日圓示意圖。（情境照）

    2名日本人攜帶裝有約5800萬日圓現金的背包，在香港上環地區一間兌換外幣的店家前遭搶劫。日圓示意圖。（情境照）

    身懷5800萬日圓（約新台幣1200萬元）鉅款的日本民眾昨天在香港鬧區被搶。港警今天宣布已逮捕6人，其中包含3名日本人。消息人士透露，此案恐跟羽田機場的搶劫未遂案有關。

    日本放送協會（NHK）、「讀賣新聞」等日媒報導，兩名日本人昨天上午攜帶裝有約5800萬日圓現金的背包，在香港上環地區一間兌換外幣的店家前被搶。香港警方以強盜事件調查此事，並在今天宣布逮捕6人。

    這6人之中有男有女，其中有3名中國籍人士與3名日本人，被捕的其中一名日本人是報警稱現金被搶的「受害者」，這名日本人疑似提供相關資訊給犯罪組織。

    香港警方已經回收部分被搶的現金。

    位在日本東京都的羽田機場30日凌晨曾發生搶劫未遂案，當時一名50多歲男子曾在裝有鉅款的車子附近，被噴灑像是催淚瓦斯的液體，當時車內裝有近2億日圓（約新台幣4100萬元）現金。

    歹徒在案發後逃逸，車內現金則未被搶走。遇襲的男子聲稱從事兌換外幣的工作。

    東京都警視廳懷疑，遇襲男子離開日本後，再度於香港被鎖定，正在朝這個方向辦案。

    「朝日新聞」報導，羽田機場的強劫未遂案，包含遇襲的中年男子在內，受害方共有4人。調查相關人士透露，他們手邊的約1億9000萬日圓後來被其中兩人運去香港。

    報導引述香港警方今天的說法稱，「有必要的話，將與日本警方確認」香港與東京事件的關聯性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播