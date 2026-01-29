插丹麥國旗紀念陣亡軍人 美使館人員撤旗挨轟「挑釁」

28日插在美國駐丹麥大使館外的丹麥國旗。（歐新社）

在丹麥哥本哈根的美國駐丹麥大使館外，日前被插上一批丹麥國旗，以紀念在阿富汗戰爭陣亡的丹麥軍人，不過，這批國旗隨即遭美國使館職員撤除，引發當地市議員和丹麥退伍軍人協會批評，隨後有更多國旗被重新插回美國大使館外。

美國大使館遭批評後撤回撤旗的決定。一名國務院發言人向《法新社》表示，在媒體聯絡使館前，「我們並不清楚為何這些國旗會被插在大使館外的花圃」，並表示放置這些國旗未經與使館協調。

川普上週接受訪問時，淡化北約中的非美軍部隊在阿富汗戰爭的角色，稱北約部隊「待在前線的後方一點」。這段談話引起一些盟邦憤怒。為此，丹麥退伍軍人27日將44面寫著陣亡丹麥軍人姓名的國旗，插在美國大使館外花圃，紀念在阿富汗陣亡軍人。一家丹麥媒體播出的影片顯示，大使館職員在28日上午將這些國旗撤除。

美國大使館原本向丹麥媒體表示，撤除這些國旗，是因為未與大使館協調。該使館提供法新社的聲明也指出，示威活動後「有時會有旗幟、布條、標語和其他物品留在使館附近」，儘管未受禁止，但是這類物品通常會由值班警衛人員清理，27日那批國旗即是「依此政策」移除。

丹麥退伍軍人協會主席拉斯穆森（Carsten Rasmussen）批評，撤除國旗是「毫無必要之舉，已被許多丹麥人視為一種挑釁」。他說，很多人覺得川普那番言論，是對並肩作戰的戰友的一種「背叛」。

哥本哈根市議員呂特肯（Jens-Kristian Lutken）也說，美國大使館撤旗行為，以及質疑丹麥在阿富汗戰爭貢獻，「完全令人無法接受」。他向丹麥TV2電視台表示，「我們曾在阿富汗、伊拉克和其他地方，與美國人並肩作戰，以人均比例來說，我們在阿富汗的陣亡人數與美國損失的相當」。

TV2報導，美國大使館撤除該批致敬國旗的新聞曝光後，28日又有多達數百面丹麥國旗，被重新插上使館外花圃。美國大使館表示，後續放置的國旗仍在原處，並且將繼續留在那裡。

丹麥退伍軍人史塔爾（Maja Schlein Staal）28日在哥本哈根的美國大使館外，重新插上丹麥國旗紀念陣亡軍人。（法新社）

