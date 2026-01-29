貝加爾湖翻車釀傷亡 小粉紅竟嘲諷中國同胞「死在俄爹領土值了」

俄羅斯著名旅遊勝地貝加爾湖28日發生一起冰面翻車事故，造成車上一名75歲的中國籍女遊客死亡，另有2名中國籍遊客輕傷。（圖擷取自中國微博）

俄羅斯著名旅遊勝地貝加爾湖（Lake Baikal）發生一起翻車事故，當時車上載滿著外國觀光客，一名中國籍女遊客當場死亡、另有2人受輕傷，倖存者包含一名台灣旅客。消息傳回中國，不僅在多個中國社群媒體登上熱搜，竟還出現許多小粉紅輪番狠嗆、嘲諷中國籍死者，寫下「死在俄爹領土值了」等冷血言論。

綜合中媒報導，這起事故發生在俄羅斯當地時間28日，一輛載有10名外國遊客的越野車行駛在貝加爾湖小海（Maloye More）附近冰面，期間駕駛不慎開進冰層裂縫處，導致整輛車突然翻覆，造成車上一名75歲的中國籍女遊客死亡，另有2名中國籍遊客輕傷。中國駐伊爾庫茨克總領事館接報後，緊急與相關人員取得聯繫，並派人前往現場調查。

中媒報導指出，事故車輛是俄國國產、被暱稱為「小鋼炮」的UAZ越野車，為貝加爾湖當地常見且容易租賃的車輛，並有行駛速度很快、號稱零下50度低溫也能行駛等特點，然而座位上沒有配備任何安全帶保障乘客安全。

不過當事台灣遊客發文還原事件經過時提到，她們車速其實不快，車翻的也還好，但就是有個乘客剛好頭卡到了才會死亡，提醒遊客到貝加爾湖搭乘越野車一定要綁安全帶。

根據俄警初步調查，涉案的41歲司機為無照駕駛，目前已將其拘留，正進一步調查是否為觀光服務、行駛路線是否違法。

這起事故目前在中國社群掀起熱烈討論，還出現不少中國網友寫下各種惡毒言論，「活必該」、「免簽也值了」、「全死在那裡吧，別回來」、「能死在俄羅斯爺爺的領土上值了」、「俄貝加爾湖，這稱呼真叫人感到心酸」、「她是先去探路的，說不好哪天就是咱的了」、「75歲是有蘇聯情懷吧，為什麽想到俄國我就覺得是惡鄰一點都不想去」。

據悉，貝加爾湖位於俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克州、布里亞特共和國境內，距離蒙古國邊界111公里，自西元前3世紀起，先後成為匈奴、鮮卑、突厥等所屬部落領地，直到西元1727年清朝與俄國簽署《布連斯奇條約》和《恰克圖條約》，此地才正式劃歸俄國。進入21世紀後，儘管貝加爾湖並非位於中俄邊界的爭議性領土，卻因大批中國遊客帶大量垃圾汙染當地環境、投資客瘋狂購買房屋土地置產，導致2國人時常因此爆發衝突。

