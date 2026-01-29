日本眾院大選最新民調：「高市人氣」拉抬選情 自民黨有望單獨過半

日本首相高市早苗。（法新社）

日本各大媒體陸續公布選舉序盤（初局、早期）情勢調查，綜合產經新聞與FNN、共同社、讀賣新聞、每日新聞以及日本經濟新聞的最新民調結果，自民黨在「高市人氣」的加持下選情看好，可望單獨過半，甚至可能與日本維新會取得「絕對安定多數」席次。

相較之下，由立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革連合」聲勢未能有效擴大，呈現欲振乏力的狀態。

自民黨選情「回春」與首相高市早苗的高人氣有直接連動關係。讀賣報導，有自民候選人表示「印有首相照片的公約傳單很快就被拿光，選民的反應跟上次截然不同」。高市昨天在冰天雪地的札幌為候選人站台，現場竟然擠進約900多人，今天在兵庫縣的姬路站和日本維新會代表吉村洋文合體，甚至湧入了數千人，當地民眾表示，除了演唱會，很難得看姬路站有這麼多人。

有趣的是，黨內被認為是「反高市」人馬也不得不公開挺高市，例如前外相岩屋毅，在街頭演講中否認他反高市，還保證會全力支持高市的政策。

在比例代表投票意向方面，產經新聞與FNN於27日實施的全國電話調查顯示，自民黨獲3成5以上的支持居於首位，中道改革連合約兩成居次，其後依序為日本維新會、參政黨、國民民主黨與共產黨，但均未達一成。日經與讀賣的調查亦呈現相近趨勢，自民在全國11個比例區均為最有力政黨，比例席次可望由前次的59席，大幅回升至70席上下，逼近2021年單獨過半時的水準。

值得注意的是，多家媒體皆指出「保守票回流」的現象。產經分析，前首相石破茂執政期間，自民黨被視為偏向自由派，部分保守支持者一度轉向參政黨或國民民主黨；但隨著高市早苗政權成立，強調積極財政、保守價值與憲法修正，保守選民出現回歸自民黨的動向。調查顯示，曾在去年參院選投給國民民主黨者中，約3成此次比例票轉向自民黨；參政黨支持者中，亦有2成以上改投自民黨。

共同社調查指出，自民黨與日本維新會合計可望超過眾院過半門檻，自民黨若在五五波的激戰區勝出，甚至可能單獨過半。讀賣與每日則進一步指出，自民黨在全289個小選區中，約半數以上處於領先或優勢地位，尤其在中國、九州、山口、德島、熊本等傳統保守地盤，出現「議席全拿」的態勢；即便在東京、千葉等都市區，自民黨也明顯較上次選舉回溫。

相對而言，中道的選情顯得吃力。多家媒體分析，新黨成立時間過短，政黨名稱與「生活者優先」路線的認知度不足，加上公明黨支持母體創價學會的票源，是否全面轉向中道仍存在不確定性。日經指出，立憲2024年眾院大選時在北海道小選區為9勝3敗、東北地區為12勝9敗，但這次中道幾乎沒有被視為「有力」的候選人。中道席次恐低於公告前立憲加上公明的167席，甚至不排除跌破100席。

其他政黨方面，維新會在大阪等關西核心區域仍具競爭力，但比例選情疲弱，國民民主黨整體持平，缺乏上大選時的躍進動能。參政黨則被多家媒體點名為「比例黑馬」，雖在小選區難以勝出，但比例席次可望由上次的3席擴增至7至10席。新興政黨「未來團隊」在年輕族群與都市圈支持度上升，首次進入眾院取得數席的可能性受到關注。

由於選戰才開跑3天，日媒的序盤調查仍有一至兩成選民尚未決定投票對象，選情仍可能在最後階段出現波動。

