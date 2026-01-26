基於兩大原因 加拿大總理卡尼放棄對川普「好好先生」策略

加拿大總理卡尼（左）與美國總統川普（右）近來頻頻隔空交火。（美聯社）

加拿大總理卡尼近1年前上任時，曾試圖與美國總統川普建立友好關係，但近來態度丕變，不僅與訪問中國化解加中關稅對立，更在國際場合發出反對大國經濟脅迫的訊號。《華爾街日報》25日分析，卡尼的新策略旨在為即將進行的美墨加協定（USMCA）談判爭取籌碼，因為先前對美國的綏靖努力均告失敗，也可能在為提前大選鋪路。

卡尼曾試圖透過加強邊境安全、遏制芬太尼販運、增加軍事開支及取消影響美國科技公司的數位稅來安撫川普，但這些措施都未奏效，他需要在今年重新談判美墨加自由貿易協定（USMCA）時擁有籌碼，因為該協定是加拿大經濟的基石。

渥太華卡爾頓大學國際政治學教授漢普森（Fen Hampson）表示，卡尼已決定「是時候不再手下留情，採取強硬手段了」。漢普森說，加拿大選擇此時解決與中國的貿易爭端，「向華盛頓發出一個強烈的訊號：你們不想和我們合作，但世界其他國家都想和我們合作，世界其他國家都是我們的囊中之物」。

總部位於渥太華的民調公司阿巴卡斯數據（Abacus Data）執行長寇列托（David Coletto）表示，卡尼在瑞士達沃斯經濟論壇的演講可能為提前舉行大選鋪路，以確保在國會中獲得多數席位。卡尼領導的自由黨是少數政府，這意味著如果反對黨聯合起來反對，他們可能會失去政權。

除了中國，卡尼也試圖加強與歐洲和波斯灣國家的關係。在與中國取得突破後不久，卡尼表示，他已獲得卡達對加拿大清潔能源計畫、人工智慧企業和國防領域的投資承諾。加拿大也獲得歐盟防務基金的資金，以減少對美國的依賴。

