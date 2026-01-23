中國趁美歐衝突拉攏盟友 「中等強國」尋求第三條路

中國正利用美歐之間的混亂局面，以貿易夥伴關係拉攏美國的盟友。（歐新社）

美國總統川普上任1年多以來，在烏俄戰爭、貿易關稅、格陵蘭主權歸屬等議題上，多次與傳統盟友起爭執。在此情況下，中國正利用這種混亂局面，以貿易夥伴關係拉攏美國盟友，但這些美國盟友與北京的根本分歧依然存在，因此大多尋求「第三條道路」，而非僅僅與北京結盟。

《華爾街日報》22日報導，中國利用川普在跨大西洋聯盟內部造成的混亂局面，譴責他試圖吞併格陵蘭島的舉動，並試圖以可靠的貿易夥伴關係為誘餌，拉攏美國盟友。但這些美國盟友在小心翼翼向北京靠攏之餘，似乎也清醒地意識到，脫離美國的庇護、進入另一個超級大國之手，實際上是另一種危險。

加拿大總理卡尼近日在瑞士達沃斯世界經濟論壇談到，「在一個大國競爭的世界裡，中間國家面臨著選擇，要嘛相互競爭以求獲得青睞，要嘛聯合起來開闢一條具有影響力的第三條道路」；他說，川普曾揚言將加拿大吞併為「第51州」，而加拿大不得不「從根本上改變我們的戰略姿態」。卡尼日前訪問中國，促成加中外交關係緩和及簽署一項貿易協議；他表示，加拿大身為一個「中等強國」，計畫在夥伴關係中秉持「原則性和務實性」。

牛津大學副教授卡萊（Maria Adele Carrai）指出，可以在中等強國身上看到一種對沖策略，「他們正試圖實現多元化，完全沒有與中國結盟，而是在開啟新的對話、建立新的聯盟、構建新的區域夥伴關係。投資和貿易也比以往更加多元化」。

倫敦國王學院中國問題專家Olivia Cheung說，中國將跨大西洋關係的裂痕視為一個契機，希望改善與主要貿易夥伴的關係，以取得實際利益，例如降低電動車關稅，但這「只是一種謹慎的樂觀」。這些改善主要體現在貿易壁壘的放寬上，例如加中兩國之間達成的新框架協議，其中包括大幅降低中國電動車和加拿大菜籽油的關稅。

然而，美國盟友與中國在一些問題上仍存在根本分歧，例如北京持續支持俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭的行動。歐盟執委會也在近日公布一項計畫，逐步淘汰歐洲關鍵網路中來自「高風險」供應商的電信硬體，此舉被視為針對華為和中興等中國電信公司。

南京大學國際關係學教授朱峰（Zhu Feng，音譯）表示，儘管中國與世界大部分地區的聯繫日益緊密，但其緩和與歐洲關係的能力相對有限。他指出，北京並不認為美國及其歐洲盟友會發生永久性分裂。

川普近日在達沃斯論壇上對格陵蘭島問題放棄武力威脅和關稅措施，轉而提出一項包含加強北極安全措施的方案，這讓北大西洋公約組織（NATO）崩潰的可能性受到限制。約翰霍普金斯大學─南京國際關係中心國際政治學教授阿拉斯（David Arase）說，這也限制中國在歐洲潛在的貿易和外交利益。

